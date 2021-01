Vox: “El PSC es lo mismo que una organización separatista”

El partido que lidera Santiago Abascal se va a “volcar” en la campaña por las elecciones catalanas. Para ello, según ha asegurado el vicesecretario de acción política del partido, Jorge Buxadé va a implicar a todos los dirigentes del partido, con Abascal incluido porque Vox no solo nos jugamos la entrada en el Parlament, sino también el futuro de España”.

¿Y habrá mítines? Buxadé destacó que la pregunta pone ya de manifiesto la “inseguridad” con la que se celebran los comicios catalanes y que Vox llevará a cabo aquellos que sean factibles dentro de las restricciones por la pandemia. Además, aseguró que el partido estará “en la calle”, con mesas informativas -como ya hizo el fin de semana pasado-.

Para Vox el “efecto Illa” no existe y por tanto consideran que el único efecto posible ante las elecciones catalanas es el “efecto separata” ya que, indicó, el PSC quiere “engañar” a los españoles como ya hizo el PSOE y pactar con los separatistas catalanes. “Es gravísima la utilización de todo el aparato del Estado para lograr las mejores condiciones electorales”, criticó Buxadé.

Buxadé parafraseó las palabras del líder de Vox y subrayó que Illa es “el peor ministro de Sanidad de la historia de España”, al tiempo que indicó que tenía que haber dimitido cuando arrancó la crisis del coronavirus, y no ahora, para presentarse como candidato del PSC a presidir la Generalitat. “El PSC es lo mismo que una organización separatista” al tiempo que consideró que, tanto sus “élites y cuadros” están “encantados” de sentarse a negociar con ERC y Junts per Catalunya porque “en el fondo quieren lo mismo”. Lo que están haciendo es “engañar” a los catalanes como ya hizo Pedro Sánchez antes de las elecciones generales cuando aseguró que no pactaría con independentistas. Buxadé apuntó que si el Gobierno no adoptó medidas drásticas en Cataluña para facilitar su estrategia electoral se podría traducir en un “sus votos, nuestros muertos”.