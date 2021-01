Consuelo Ordóñez: “Que el asesino de tu hermano siga en la cárcel es un privilegio”

Seis días después del 26 aniversario del asesinato del edil del PP de San Sebastián, Gregrorio Ordóñez, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, volvió a «agraciar» a otros cinco terroristas de ETA con el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco, entre ellos, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, uno de los asesinos de Ordóñez que irá a la prisión de El Dueso de Cantabria. El 23 de enero de 1995 el etarra Valentín Lasarte avisó a Gaztelu y a Carasatorre de que el edil popular comía en un bar de San Sebastián y ambos perpetraron el asesinato. Fueron condenados a 30 años de cárcel.

La presidenta de Covite y hermana del edil vasco, Consuelo Ordóñez, sabía que llegarían estos acercamientos.

–¿Cómo valora el acercamiento de etarra que asesinó a su hermano?

–Las víctimas de Covite siempre hemos respetado las distintas políticas penitenciarias. Partiendo de la base que ni las víctimas tenemos derecho a elegir las cárceles donde cumplan condena los asesinos de nuestros familiares, ni los etarras presos tienen derecho a elegir cárcel. En nuestro ordenamiento jurídico no existe tal derecho. Nunca nos ha importado dónde cumplen penas los presos de ETA. Las víctimas que tenemos a algunos de los autores de nuestros atentados en la cárcel somos unas privilegiadas porque más de la mitad no pueden decir lo mismo. Los traslados a cárceles fuera del País Vasco siempre nos han resultado indiferentes, pero los realizados a cárceles vascas despiertan nuestra inquietud.

–¿Qué le parece que Sánchez acordara con el PNV la transferencia de las prisiones?

–Los nacionalistas, cuando ETA mataba, nunca querían ser carceleros, pero cuando ha dejado de matar, ahora sí quieren serlo, pero para abrirles las puertas de las cárceles con trampas al estado de derecho. Esa ha sido y es la finalidad de los nacionalistas y de la izquierda abertzale, en esto también van juntos: conseguir la impunidad para nuestros asesinos.

–¿Y con estos acercamientos no están más cerca de ello?

–La prueba está en los hechos. El primer preso de ETA trasladado a una cárcel vasca por política penitenciaria fue este julio pasado, Igor González Sola, que se acabó suicidando. En el País Vasco van a tener la transferencia que prometió el PP en 2018, pero con cárceles vacías. Solo hay 14 etarras en el País Vasco por razones humanitarias o por que han cumplido con las exigencias que pedíamos.

–¿Es una contrapartida?

–Siempre hemos sabido que más tarde o temprano dicha transferencia iba a ser traspasada al gobierno vasco. Pero si no llega a ser por la moción de censura de Sánchez, estarían gestionandola ya; porque el PP la prometió en su día para conseguir el apoyo a los Presupuestos Generales.

–Dice el PNV que forma parte del pacto de Sánchez y Bildu...

–¡Pero si llevan acercando cinco y más presos de ETA desde hace más de un año y medio! Tengo más de cien correos. Sobre los pactos de PSOE y Bildu ya nos pronunciamos en su día. No vamos a estar siempre denunciando lo que le interesa al PP o a un medio.

Esta es la primera vez que un ministro me ha hecho caso

–¿Marlaska ha cumplido con lo que le pidió en 2018?

–Esta es la primera vez que un ministro me ha hecho caso, por ahora he ganado la partida. En 2018 le pedí que los presos que trasladase a las cárceles vascas fueran únicamente aquellos que renegaran de ETA, que se desvinculasen de la banda y no se enorgulleciesen de su historia de terror. Además, desde que llegó a Interior nos informan de esos traslados, cosa que nunca había ocurrido. Estoy muy harta de que se utilice este tema para instrumentalizarlo políticamente.

–¿Qué le parece el tercer grado de Troitiño?

–Jamás hemos criticado los terceros grados, son acordes a ley. Nunca nos hemos caracterizado por una justicia vengativa. Máximo respeto al estado de derecho.