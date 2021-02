Las víctimas: «Cambiar el Código Penal nos dejará más desprotegidas»

El Gobierno de Pedro Sánchez y su socio de Podemos compiten por su propuesta de revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que «sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad». Sin embargo, la propuesta de la formación morada apuesta por despenalizar el hecho de «enviar mensajes a través de las redes sociales o cantar rap» haría que muchos de los tuits o canciones que humillan a las víctimas del terrorismo quedaran sin castigo. El Tribunal Supremo condenó en su momento al líder de Def con Dos, César Strawberry, por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los Grapo y ETA, o sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, pero con la reforma que se propone podrían no ser punibles.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) criticó con dureza la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión presentada por Podemos y acusa al partido de «ignorar deliberadamente el culto a ETA y a sus terroristas en Euskadi y Navarra». Además, advierten de que, la eliminación del artículo 578 del Código Penal, tal y como propone Podemos, «dejaría aún más desprotegidas a las víctimas del terrorismo ante la humillación que sufren al ver cómo se homenajea públicamente a los asesinos de sus familiares».

Homenajear a etarras

Con ello destacan que la intención es obviar, a conciencia, que se está homenajeando a los etarras cuando salen de prisión o cuando son los aniversarios de su muerte, cuando se centran exclusivamente en criticar las condenas que se han producido a raíz de expresiones de apoyo al terrorismo en redes sociales o manifestadas por cantantes u otros artistas. Por ello, la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez asegura que Covite «continuará reclamando la aplicación del artículo 578 mientras se sigan produciendo homenajes públicos a terroristas de ETA en las mismas calles en las que ETA asesinó a nuestros familiares».

Evitar la impunidad

Desde la AVT defienden que no se quite la pena de prisión y piden que sea modificado, pero «para evitar la impunidad de los actos de bienvenida». La AVT cuenta con un estudio psicológico que ha cuantificado los efectos perjudiciales que este tipo de actos tienen en las víctimas del terrorismo, «de ahí que defendamos la necesidad de no despenalizar este tipo de conductas». La asociación de víctimas está a la espera de ver en qué se concreta finalmente el texto, pero ya de entrada «nos oponemos a la propuesta, es más, desde hace tiempo hemos solicitado que se revise el art. 578 para evitar los actos de recibimiento de los etarras como héroes en sus pueblos, ya que con la redacción actual están quedando impunes». De hecho, la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara recuerda que la asociación lleva mucho tiempo denunciando actos de homenaje y enaltecimiento que no terminaban prosperando en la Audiencia Nacional por lo que su estrategia se centra en la segunda modalidad de ese artículo 578 que prevé la humillación a las víctimas de manera que así han podido interponer denuncias contra la estructura que organiza los homenajes a etarras por humillar a las víctimas.

No podemos ver películas de Dumbo pero puedes animar a la gente a humillarnos o a poner bombas Paz Prieto, asociación de víctimas de Navarra

Paz Prieto, miembro de la asociación de víctimas Navarra considera que más que nunca «estamos viviendo en el mundo al revés». «No podemos ver películas como Dumbo, pero puedes animar a la gente en tus canciones, pancartas, tuits a poner bombas, a ciscarte en las víctimas del terrorismo o en el jefe del Estado y demás burradas», lamenta. «Dan ganas de llorar al ver la falta de respeto a la dignidad de la memoria de las víctimas» y se muestra convencida que esto es un «pago más que el Gobierno tiene pendiente con los independentistas y herederos de ETA: Bildu».

Por su parte, para el presidente de Acvot, José Vargas esta nueva «idea» cree que es el «peaje que el felón tiene que pagar a los terroristas de EH Bildu por su apoyo en la hoja de ruta impuesta por Marlaska». Vargas se mostró convencido de que «aún tenemos que ver muchas más humillaciones después de las elecciones».