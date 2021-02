Canciones como esta dejarán de ser delito: “Hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la Policía”

“No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto. Me da pena el que muere en un andamio”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”; “El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”; “El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España”; “De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados”; “Hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía”...

Esos son algunos ejemplos de canciones o tuits que, con la reforma que plantea el Gobierno sobre los denominados delitos de expresión, podrían ser despenalizados. Sus autores, raperos como Pablo Hasél, Valtonyc, César Strawberry o La Insurgencia, fueron condenados por dichos mensajes, aunque las sentencias de algunos se anularon posteriormente.

Y es que con esta reforma, el Ejecutivo de coalición busca que solo se castiguen las conductas o incitaciones “que supongan un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta” y siempre que se castiguen “con penas disuasorias, pero no privativas de libertad”.

Y entre esos delitos que serán reformados están el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado y los delitos contra los sentimientos religiosos.

De esta forma, canciones como “Muerte a los Borbones”, de Hasél, podría no incurrir en ningún delito. En ella se esgrimen frases sobre el Rey emérito como “suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo. ¡Se merece el cielo!” u otras como “voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peñafiel”.

Pero, aunque hayan sido los casos más sonados, los cantantes no son los únicos cuyos mensajes han cruzado la fina línea de la libertad de expresión. También hay políticos o simples tuiteros. Como el exconcejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, quien se burló de los judíos o la tuitera Cassandra, aplaudiendo la muerte de Carrero Blanco y enalteciendo el terrorismo. Fue condenada aunque finalmente se anuló.

También cruzaron esa fina línea otros políticos, como el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza, quien se burló de Ortega Lara y su secuestro para criticar la sentencia de “La Manada”.