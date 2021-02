PSOE y Unidas Podemos frustran una declaración institucional para condenar la violencia callejera

El Partido Popular ha denunciado que PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, han impedido que saliese adelante una declaración institucional en el Congreso contra “los ataques violentos” que se han sucedido estos días en las calles de España tras la encarcelación del rapero Pablo Hasel, y en apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La declaración institucional, promovida por el PP tenía por objetivo que hoy en el Congreso de los Diputados se trasladase una “condena sin paliativos” a cualquier acto de violencia. Una iniciativa que sí ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Vox, Foro y UPN, según informa Servimedia. Al no contarse con unanimidad, la declaración no ha sido leída en el Pleno de la Cámara.

Desde el PSOE se ha optado por rechazar la declaración al no encontrar unanimidad, mientras que desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha justificado su “no” asegurando que en la declaración “se condenaba a partidos, no a los disturbios” y ha asegurado que es “obvio” que todos están “en contra de los disturbios”. A juicio del portavoz no hay debate que abrir “sobre si se está a favor o en contra de los disturbios”, porque, ha respaldado todo el mundo está en contra.

Precisamente, el diputado morado aseguró esta semana que no comparte los disturbios, aunque tardó hasta una semana en pronunciarse al respecto después de publicar su polémico tuit en el que trasladó su apoyo “a los jóvenes antifascistas” que están “pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

El portavoz de la formación morada hizo alusión a la mujer que perdió un ojo durante una de las protestas en Cataluña, pero no se refiere en ningún momento al lanzamiento de adoquines, piedras y todo tipo de objetos contra los agentes de la Policía, tanto en Barcelona como en Madrid.

En una entrevista en TVE, Echenique indicó que era “evidente” que él, como al resto de la sociedad “le parece mal que se queme contenedores o se produzcan daños en comercios. “Nadie en la sociedad española, o a lo mejor una minoría enormemente pequeña puede apoyar este tipo de cosas”. Eso sí, el portavoz no hizo autocrítica por sus manifestaciones y aseguró que se había generado en la política “un falso debate” para no ir al fondo de la cuestión.