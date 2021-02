La AVT denuncia a la abogada del rapero Pablo Hasel

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado por el delito de enaltecimiento del terrorismo a Bozhidora Alejandra Matamoros Alexandrova, abogada de Pablo Hasel, ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

La letrada asistió a unas charlas organizadas por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR) con ocasión de celebrar el primer aniversario de la constitución de dicho movimiento. Dicho acto comprendió, entre otras actividades, la realización de diversas intervenciones en las que, según se decía, se denunciaba el estado de represión que existe en nuestro país.

En una de las intervenciones, la abogada afirmó textualmente: ”en el caso de Euskalherria, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron, que fueron las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación.”

Según la AVT, aprovechó la ocasión para justificar de manera evidente el terrorismo perpetrado por la organización ETA durante décadas. Llama la atención que utilice el termino “compañeros” para referirse a los miembros de la banda, lo que no puede dejar de entenderse como afinidad o camaradería con estos.

“Del mismo modo, no es de recibo y presupone un claro contenido enaltecedor o justificación de las actuaciones terroristas el manifestar que la única forma de lucha que tenia la organización era la realización de acciones violentas como forma de conseguir la autodeterminación, sin que para la denunciada hubiera otra forma de conseguir dicho objetivo que no fuera la utilización de violencia por parte de la organización terrorista. La expresión (tuvieron que luchar con los únicos medios que les dejaron) tiene un claro contenido de justificación de las actuaciones terroristas, pues desde luego no se puede en modo alguno justificar las actuaciones violentas que tengan por objetivo el reconocimiento de una situación de autodeterminación, al existir otros medios para su consecución”, subraya la AVT.

Para contextualizar la situación, en las últimas semanas se vienen produciendo continuos episodios de violencia callejera en diversas ciudades de nuestro país, con especial intensidad en Barcelona con motivo del ingreso en prisión de una persona para cumplir una condena privativa de libertad.

La denunciada ha venido realizando afirmaciones en diversos medios de comunicación acerca de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a quien no ha dudado de tildar como torturadores; calificó su actuación de vergonzosa y culpó de los disturbios a la propia actuación de los cuerpos policiales.

Estas expresiones no tienen cabida en la libertad de expresión, y causan un enorme dolor y humillación a las víctimas del terrorismo. “En la AVT acarreamos 40 años de historia. Cuatro décadas de lucha infatigable en las que hemos tenido que lidiar con muchas situaciones dolorosas, por eso, queremos recordar que seguiremos siendo el dique de contención frente a este tipo de decisiones tan lesivas para nuestro colectivo. La AVT siempre alzará la voz por la defensa de la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo”, concluye..