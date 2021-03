En la víspera del 8 de marzo a Irene Montero le ha abierto una importante vía de agua su propio partido. La “Ley Trans” que la ministra de Igualdad está teniendo dificultades para alumbrar por diferencias con el PSOE dentro del Consejo de Ministros, tampoco tiene consenso dentro de sus propias filas, desde donde denuncian que se ha impulsado de manera unilateral y sin haberlas escuchado. De este modo, feministas de la formación morada han querido reivindicarse impulsado un manifiesto en las últimas horas, que ya supera el millar de adhesiones, y en el que manifiestan su “profunda preocupación por la manera en que se está abordando la cuestión de la mal llamada “Ley Trans” en el partido al que representamos y/o en el que militamos”.

Censuran que la citada normativa se ha consensuado con “todas las organizaciones en defensa de las personas trans, este no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases”. Bajo el título “En Podemos también hay feministas” critican que desde el área de Feminismo(s) del partido a nivel estatal “se ha impuesto una posición única e inamovible sobre la “Ley Trans” que no es necesariamente coincidente con la de todo el partido ni con la de muchas de las mujeres al frente de las áreas de Feminismo(s) en los distintos territorios de nuestro país”.

Los cargos morados firmantes del manifiesto comparten con el PSOE la innecesaria “urgencia de la aprobación de esta Ley sin debate” y censuran que la respuesta recibida al respecto: “Los derechos no se debaten”, “es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir”. La crítica va más allá de la Ley Trans y deja patente cómo en Podemos, a pesar de detentar la cartera de Igualdad, hay un trasfondo de descontento porque “se ha impedido también un debate sereno y sosegado sobre la prostitución” y otras cuestiones sobre las que Podemos “sigue sin tener una posición oficial”, como los vientres de alquiler o la pornografía.

“Esto evidencia que las prioridades señaladas por el Feminismo no lo son para nuestro partido, y que en su lugar se imponen ideas, conceptos y demandas diametralmente contrarios a los intereses de las mujeres”, reza con dureza el citado comunicado. Las feministas de Podemos han encontrado apoyo en cargos del PSOE muy vinculados con la lucha feminista. Ex dirigentes socialistas como Elena Valenciano o Amelia Varcárcel han compartido en redes sociales su apoyo a sus compañeras moradas, a quienes han calificado de “valientes”, y cuyos argumentos suscriben al “100%”.

A escasas horas de que se celebre el 8 de marzo, desde Podemos se muestra su “sorpresa” y “sonrojo” por el comportamiento, tanto por acción como por omisión, del Ministerio de Igualdad y de miembros del partido ante los ataques hacia mujeres que levantan su voz y expresan una opinión contraria a este borrador de la “Ley Trans”. Por todo ello, finaliza el manifiesto, “solicitamos que la postura expresada tanto por las distintas teóricas del Feminismo como por numerosas organizaciones feministas sea tomada en consideración por el Ministerio de Igualdad. Consideramos, de hecho, irrespetuoso e irresponsable haber hecho caso omiso a sus peticiones de reunión, e instamos a la Ministra Irene Montero a sentarse a dialogar con estas organizaciones a fin de acercar posiciones en una Ley que proteja a las personas transexuales sin socavar los derechos de las mujeres ni de la infancia”.