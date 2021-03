Iglesias se ratifica tras votar en contra del suplicatorio de Puigdemont: “Reflexionen si hay un problema político”

A pesar de que en Moncloa existe un malestar manifiesto por la posición de Unidas Podemos en la votación del suplicatorio en el Parlamento Europeo contra el ex president huido, Carles Puigdemont, el partido morado no rectifica y se ratifica de hecho en su sentido de voto. Desde Moncloa no sorprende la posición de los morados, aunque no la entienden y recuerdan a su socio que la coalición obliga a “unidad de acción y una hoja de ruta común”

Si bien en Unidas Podemos creen que hay que “desjudicializar” la situación en Cataluña, hoy el propio vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en sede parlamentaria no ha rehuido la crítica de la oposición y ha justificado su voto en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont por la falta de unidad en la votación. “Los últimos suplicatorios tuvieron un 95 por ciento de apoyo, y éste no pasó del 50 por ciento”, aseguró, para después pedir a la oposición que “reflexionen si hay un problema político o no”. Así contestó al secretario general del PP, Teodoro García Egea que reprochó al vicepresidente que su formación se “pusiera del lado de un prófugo de la justicia” al rechazar que se le retirara la inmunidad al expresidente de la Generalitat catalana y actual eurodiputado, Carles Puigdemont.

“Se puso ayer del lado de un prófugo, qué imagen cree que damos cuando la mitad del gobierno se pone de parte de un señor que ha huido de la justicia”, enfatizó Iglesias.

El PP a Iglesias: “Es la violencia personificada”

Por otro lado, en la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP Teodoro García Egea preguntó al vicepresidente cuándo iba a “condenar los actos de terrorismo callejero” y le acusó de ser “la violencia callejera personificada” y de ser el principal instigador de los últimos disturbios sucedidos en diferentes puntos del país tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

El vicepresidente contestó que la única fuerza que alienta el “terrorismo de Estado” es la “ultraderecha de Vox”. “Cuando destrozan un memorial de fusilados por el fascismo alientan a la violencia de la extrema derecha. Ustedes piensan que pareciéndose a Vox van a ganar la batalla cultural en el terreno de la derecha. Si actúan como Vox y gobiernan con Vox les auguro que acabarán fagocitados por la extrema derecha”, dijo el vicepresidente.