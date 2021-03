El Pleno del Congreso de los Diputados ha vuelto a visibilizar el choque entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Con la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) paralizada, por lo que en el PSOE consideran que es “miedo” a Vox, el presidente del Gobierno ha utilizado hoy su rifirrafe con el principal partido de la oposición en la sesión de control para ningunear a Casado por su dependencia de la formación de Santiago Abascal. “Es el aperitivo del plato fuerte que viene luego”, le ha espetado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado el llamamiento que repite insistentemente para que Casado elija entre “el camino de la moderación (de pactos de Estado) o el camino de la perdición”, que supone seguir ligado a la “ultraderecha”, y que adopte un perfil de “oposición útil”. Después de este rosario de menosprecios, Sánchez ha reiterado que “la mano sigue tendida, Sr. Casado”. Un ofrecimiento que pierde credibilidad tras la suma de reproches que dedica a su interlocutor cada miércoles.

Cesar a Iglesias y romper con Bildu

La votación del Parlamento Europeo que retiró la inmunidad del fugado expresident de Cataluña, Carles Puigdemont estuvo en la mayoría de los rifirrafes del Congreso. El líder del PP, en su pregunta parlamentaria recriminó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que “sus socios” de Podemos, “esos que le llaman exiliado”, votaran en contra. “Solo por eso debería cesar a su vicepresidente hoy mismo”, le espetó. También, Casado exigió que rompa con EH Bildu “en vez de sacar la apisonadora de la propaganda el mismo día que acerca al asesino de Gregorio Ordóñez”. Tildó de “hipocresía” todo ello y recordó que el 8-M fue el “símbolo de sus mentiras”. “Se hubiera evitado el contagio de hasta el 62%, hasta el de su ministra de Sanidad. Casado pasó del drama sanitario al social y le interpeló sobre las cifras del paro.

Ayer el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont con los votos en contra de Podemos, esos que le llaman exiliado e insultan a nuestra democracia. Solo por eso Sánchez debería cesar a su vicepresidente.

Y romper con Bildu en vez de sacar una apisonadora de propaganda. pic.twitter.com/Sz6yEWuDAw — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 10, 2021

Gobierno “incompetente”

Casado pidió a Sánchez “un poco de humildad y respeto” y le recordó las cifras del paro, 300.000 inactivos no registrados, 2,5 millones de las colas del hambre, de las mujeres sin empleo, de los que quieren trabajar y no pueden, 40% de jóvenes, un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro. ¿Esto es el salimos más fuertes? ¿Sus brotes verdes?, le preguntó. “La crisis se ensaña con gobiernos más incompetentes, como el suyo” al tiempo que le recordó que estos datos no vienen de la pandemia sino de antes.

El líder del PP le recordó que ha hecho un año desde que le ofreció un plan de choque económico que le reprochó haber rechazado como el control de los fondos europeos. “Competitividad, flexibilidad y reformismo”, son la única vacuna que funciona.