Yolanda Díaz asume la vicepresidencia tercera agradeciendo a Iglesias su acción en el Gobierno: “Es un ejemplo para las democracias europeas”

Nueva era dentro del Gobierno y también en Podemos. Yolanda Díaz recibe de manos del ya ex vicepresidente Pablo Iglesias la cartera como vicepresidenta tercera, e Ione Belarra la cartera de ministra de Derechos Sociales que hasta ahora ocupaba también el ex vicepresidente segundo, quien no se desvincula del todo del Gobierno tras su salto a la política madrileña y continuará, de hecho, manteniendo una interlocución con el presidente del Gobierno en calidad de secretario general de los socialistas.

Desde la sede del Ministerio de Derechos Sociales, el ya ex vicepresidente Pablo Iglesias ha protagonizado el traspaso de carteras a la nueva vicepresidenta tercera Yolanda Díaz y a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras su marcha del Gobierno para disputar la presidencia madrileña a Isabel Díaz Ayuso. Un acto al que ha acudido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la ministra de Educación, Isabel Celaá; ministra de Igualdad, Irene Montero, y el titular de Universidades, Manuel Castells.

En su último discurso desde la sede ministerial, Pablo Iglesias ha felicitado a las dos nuevas ministras y las ha instado a que en su trabajo diario “siga primando el interés general por encima de todo”. Según ha confesado es un “inmenso orgullo y honor” trasladar estos cargos a Díaz y Belarra, dos mujeres que, ha destacado, han demostrado en este último año su “inteligencia política y capacidad de trabajo” al igual que su “firmeza”. A su juicio, “no hay mejor garantía de que con estas dos mujeres tanto desde el ministerio de Derechos Sociales como desde la vicepresidencia se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución”, ha recalcado.

Sobre Yolanda Díaz, el ya ex vicepresidente la ha valorado como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestra patria” y se ha mostrado convencido de que será una “magnifica vicepresidenta” y que jugará un “papel fundamental en el futuro democrático de España”.

Antes de traspasar la cartera de Derechos Sociales a su sucesora, Ione Belarra, Iglesias ha destacado que su ministerio se queda “en las mejores manos” y ha vaticinado que logrará “enormes avances” junto a su equipo ministerial dirigido por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y con el del nuevo secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago.

Iglesias también ha hecho un repaso sobre su acción dentro del Gobierno, de la que ha destacado el escudo social impulsado por los morados en pleno estado de alarma. En cuanto a su futuro, ha reivindicado que seguirá trabajando “desde el puesto” que se cree que puede ser más útil. Su intervención la ha finalizado asegurando que ha sido “un honor” ser vicepresidente del Gobierno.

Yolanda Díaz: Apela a la unidad

En su discurso, tras recibir la cartera de manos del vicepresidente saliente Pablo Iglesias, la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado el peso y la relevancia inédita que pasa a tener su cartera ministerial dentro del Ejecutivo, una responsabilidad que ha asumido con la máxima de que “nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad”. Ha puesto de relevancia el trabajo de las “trabajadoras del país” pues sin ellas, ha dicho, “no estaríamos aquí”. Ha agradecido además el trabajo de los agentes sociales y ha expresado su voluntad de seguir trabajando con ellos para llegar a acuerdos.

La vicepresidenta tercera ha querido recordar en su discurso la unidad que todo el Gobierno mantuvo durante los días más duros del confinamiento. “Les hablo de responsabilidad y de memoria. El 31 de marzo aprobábamos medidas históricas para la protección del empleo y un subsidio de desempleo excepcional. Ni yo, ni ninguno de los que estábamos allí, olvidaremos nunca la preocupación; salvar vidas y salvar puestos de trabajo en medio del más dramático episodio de nuestra historia reciente”. La vicepresidenta ha querido recordar “aquellos días de unidad y responsabilidad compartida en el Gobierno”, que, ha destacado se fraguó para “responder de la única manera posible: estábamos allí, lo hicimos y lo seguiremos haciendo”.

Díaz ha tenido también unas palabras especiales para el ex vicepresidente, al cual ha reivindicado como impulsor de la articulación del escudo social. De él ha destacado que “desde la vicepresidencia se tropezó de frente contra el ruido y con la furia, con la labor destructiva de quienes proclamaba la futilidad de nuestro esfuerzo”. Según ha destacado, Iglesias ha luchado “contra viento y marea” por la articulación de un escudo social de derechos “que es, actualmente, un ejemplo para las democracias europeas y una promesa de porvenir y de dignidad para este país”.

Ione Belarra: luchar por la ley de vivienda

La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha recibido su nueva cartera de manos del vicepresidente. En su discurso ha destacado que seguirá trabajando por las tareas pendientes que quedan dentro del Gobierno, como la ley de vivienda para que “pinche la burbuja” y regule los alquileres.

También ha dedicado unas palabras a Iglesias al que, ha destacado que deja el Gobierno para “seguir dando la batalla clave contra los enemigos de la democracia”. Del ex vicepresidente ha destacado que su misión ha sido luchar por los colectivos más vulnerables. “A todos se ha debido siempre Pablo y por eso ha merecido y va a seguir siempre mereciendo, me temo, el odio de quienes envenenan al pueblo, de los que le roban”, ha subrayado la nueva ministra.