Hosteleros increpan a Revilla: “¡Viva Ayuso y más Ayuso!”

Un grupo de hosteleros se han concentrado frente al centro de salud de la localidad de residencia del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, donde se vacunaba este martes, para increparle por las nuevas restricciones al sector de cara a evitar los contagios de la covid-19. Los cerca de veinte profesionales de hostelería que se han reunido a las puertas del centro de salud, ya antes de que llegara el presidente, han impedido a Revilla hablar con los medios de comunicación que le esperaban a la salida, después de vacunarse, ya que al interior no han podido acceder los periodistas por problemas de espacio, informa desde Santander Efe. En el exterior del centro de salud tras recibir su vacuna, Revilla ha pedido calma a los hosteleros, pero estos no han atendido su solicitud y han seguido gritando “fuera” al presidente cántabro o “Viva Ayuso y más Ayuso”, en referencia a la jefa del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

GRAF3282. ASTILLERO (CANTABRIA), 13/04/2021.- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibe su vacuna contra el coronavirus a sus 78 años, en el centro de salud de su localidad de residencia, Astillero, este martes. EFE/ Gobierno De Cantabria SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ante la insistencia de las protestas y los gritos, los responsables de Comunicación del Gobierno cántabro han informado a los periodistas de que el presidente regional hará sus declaraciones, sobre las 13.00 horas, en la sede del Ejecutivo. Miguel Ángel Revilla ha llegado puntual a las 12.00 horas al centro de salud de su localidad de residencia para recibir su vacuna contra la covid-19 al estar en el grupo de 70 a 79 años (tiene 78), y ya, en ese momento, los hosteleros gritaban contra las decisiones del Gobierno regional en el exterior. Este martes, el Ejecutivo cántabro publicará en el boletín oficial de la comunidad la resolución que supondrá, a partir de este miércoles, el nuevo cierre del interior de la hostelería regional y la reducción de aforos en el deporte, la cultura y las ceremonias, debido a que Cantabria ha vuelto al nivel de alto riesgo de contagios por coronavirus.

Además, Revilla ha pedido vacunarse con AtraZeneca, pese a tener 78 años, como muestra de “tranquilidad” a la población, aunque la solicitud ha sido denegada en cumplimiento de las normas establecidas, que fijan entre 60 y 69 años el colectivo que va a recibir esta vacuna. Así lo ha dado a conocer Revilla antes de asistir al pleno del Parlamento, al ser preguntado por la prensa sobre el 33 por ciento de las personas llamadas el sábado para ser vacunadas con dosis de AstraZeneca en Cantabria y que no acudieron a su cita. El presidente autonómico ha señalado que, al conocer este hecho, se dirigió al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, al conocer para pedirle que le vacunaran con AstraZeneca y así transmitir “un gesto de tranquilidad” a la población.

No obstante, según ha contado, le denegaron esta solicitud, señalando que debe cumplir con las normas establecidas. “No sé cuál es la que me toca, si será Pfizer o Moderna. Yo la que me pongan, pero me parece que es injustificado este temor”, ha opinado Revilla.