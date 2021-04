El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha dejado ver en la sesión de control al Gobierno que su derecho a recurrir el fallo de la Audiencia Nacional, que anulaba la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se basará en que fue “justo y ponderado y legal” y, además, volvió a recurrir a su versión inicial del día que justificó el cese con que tenía derecho a formar sus propios equipos de trabajo.

El PP y Vox han intentado acorralar de nuevo al titular de Interior preguntándole de varias formas por qué sigue en el cargo o cuándo piensa dimitir. Pero Marlaska ha negado la mayor y ha vuelto a insistir en que no dimitirá. “¿Por qué no ha dimitido todavía?”, le preguntó el diputado de Vox, Gil Lázaro a lo que el ministro del Interior respondió con sorna: “Porque si yo dimito, usted no tendría ninguna razón para madrugar los miércoles para sus dos minutos de mentiras, falsedades y falta de respeto”.

Pero Gil Lázaro no se achantó: “No se preocupe por mí, el desastre monumental que representa este Gobierno da para preguntar a todos los ministros”, le espetó.

Al igual que ya hizo ayer en el Senado, Marlaska reiteró: “No tengo ninguna intención de dimitir y, viendo este debate, no creo que vayan a tener votos suficientes para cesarme”. Además de dos preguntas, este miércoles ha respondido a sendas interpelaciones por la polémica destitución de Pérez de los Cobos. El diputado de la formación que lidera Abascal le llamó “tonto útil del chantaje” y dijo que anda ahora “facilitando la violencia callejera” contra Vox con el “aval repugnante” del presidente del Gobierno.

Reiteración

El ministro ha repetido que el cese tuvo relación con una pérdida de confianza relacionada con un informe judicial sobre el 8M y el inicio de contagios de coronavirus en Madrid, pero no por su contenido en sí, sino por las filtraciones de mismo en los medios de comunicación, insistió. “¿Para qué quería yo un informe que tenían los medios y las partes personadas?”, se ha preguntado. Grande-Marlaska ha recordado que aquel informe fue valorado finalmente por la juez de Madrid, que archivó la causa en la que había imputado al delegado del Gobierno.

La diputada del PP, Ana Belén Vázquez le ha recordado el acercamiento de presos de ETA y otras polémicas que, dijo, convierten al ministro en el “soldado de las tropelías” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas el cese y posterior veto para el ascenso a general del coronel Pérez de los Cobos, algo que dijo, “jamás había ocurrido en la Guardia Civil”. “No tiene autoridad moral para seguir. No está quemado, está abrasado; es un cadáver político, representa la degradación del sanchismo”.

Marlaska intentó tirar de hemoroteca refiriéndose a una supuestas injerencias de Vázquez en su municipio, en Galicia. Y ella respondió en twitter: “Ya puede indagar desde mi bautismo que no me va a callar”.