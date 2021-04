El partido que lidera Santiago Abascal afianza su discurso en un terreno en el que no encuentra rival. Ya lo hizo en la campaña catalana cuando denunció la islamización que estaba sufriendo Cataluña mediante un vídeo que hizo que su cuenta de Twitter fuera bloqueada un tiempo al considerar que podría constituir un delito de odio. Sin embargo, Vox iniste en que ha venido a plantar batalla y a denunciar lo que otros consideran “políticamente incorrecto”.

La estación de Renfe de Sol luce desde hoy varios carteles electorales de campaña donde uno de ellos ha causado polémica en las redes sociales. En él se hace una comparativa en lo que se destina a los menores extranjeros no acompañados (Menas), unos 4.700 euros al mes, -según los datos que manejan del consejo de gobierno- frente a los que recibe “tu abuela”, es decir; una pensionista que percibe un sueldo de 426 euros mensual. Monasterio ha criticado en reiteradas ocasiones el hecho de que “los españoles han cotizado toda su vida y ahora, que necesitan ayudas, ven cómo un inmigrante ilegal tiene más ayudas sociales”. También ha denunciado la delincuencia que se sufre en Casa de Campo debido a estos menas.

Además, esta no es la primera vez que Monasterio recuerda esta cifra. La semana pasada tuvo un enganchón con la periodista Susanna Griso quien critico que Vox trate a los extranjeros “como animales”. Pero la candidata de Vox a la comunidad de Madrid replicó que la “izquierda radical no quiere que nosotros hablemos del problema de la ocupación, no quieren que hablemos de las manadas de menas que están amenazando”, al tiempo que recordaba cómo, “el otro día, a una niña en el parque del Oeste, abusaron de ella 13 menas y aquí nadie dice nada”. “A la que trataron como a un animal fue a la niña de 16 años, que podría ser su hija o mi hija”, dijo.

Otro de los carteles, que se encuentra a la salida de la boca de Renfe de Sol destaca: “Con Vox saldrás a un barrio seguro”.