“Mi jefe no me deja votar”: Pablo Iglesias te lo arregla... o no

“Quiero dirigirme a los trabajadores y trabajadoras. El día 4 es martes, tengo que recordarles que tienen un permiso retribuido de 4 horas para acudir a las urnas”. Con este apocalíptico mensaje iniciaba ayer Pablo Iglesias, candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, su participación en el debate. Una información que dejaba un poco perplejos no solo a los allí presentes sino a todos los que estaban pegados al televisor. Sin embargo, cuando pensábamos que se nos estaba escapando algo, Iglesias tiraba de efecto sorpresa para anunciar una gran medida o, al menos, eso es lo que debió pensar él.

Si tu jefe no te deja votar el 4 de mayo, Podemos tiene la solución: un buzón llamado “mi jefe no me deja votar”. Así, solo tienes que escribir un correo explicando tu situación a mijefenomedejavotar@podemos.info y listo. ¿Fácil, no?... Pero, ¿quién está detrás de este buzón? No se sabe. Y, ¿a quién se supone que estoy pasando mis datos personales? No se sabe tampoco. ¿Es gratuito?, ¿me representarán en mi empresa o tendré que dar yo la cara?, ¿no había medidas más importantes que anunciar para la Comunidad de Madrid?... Un sinfín de preguntas para las que no hay respuesta, excepto para la última.

“Pablo Iglesias acaba de anunciar un buzón llamado ‘mi jefe no me deja votar’. ¿Se puede ser más ridículo?”, “¿Un buzón? Seguro que no sabe ni lo que se ha votado en la Asamblea”, “también podía haber creado el buzón voyarefrescarmealbaño@teesperoalli.com”... Y así, algunos más que no entendían que la primera medida de un candidato sea esa. “¿Y dónde lo ha instalado?, ¿en Galapagar? pues el casoplón se le llena”, apuntaba uno tuitero de forma irónica.

Y es que la medida anunciada por Iglesias no ha cuajado. Algunos incluso han advertido en sus palabras cierto grado de machismo.

¿Mi jefe no me deja votar? Yo pensaba que @PabloIglesias sería más inclusivo... ¿No puede haber jefas? #PrimerDebateRTVE — Marcos D. Martínez Z (@MarcosDMZ26) April 21, 2021