Nicolás Redondo: «El PSOE debe situarse en el centroizquierda»

Es el presidente de la Fundación Alma Tecnológica. En nuestra conversación se emociona al hablar de los ciudadanos con los que trabaja. «Integramos a niños con discapacidad en el mundo laboral, son gente impecable», destaca. Rechaza que la imagen con Ayuso implique un apoyo expreso. «Por la tarde presenté a Rocío Monasterio en el club Siglo XXI y no significa que la apoye», se explica.

–¿La cita de ayer supone pedir el voto para Ayuso?

–Hemos invitado al PSOE y a Ciudadanos, no a todos. El PSOE ya nos ha mostrado su apoyo y Cs no sabemos todavía si nos visitará. Recibimos ayer a Ayuso y ella se sintió a gusto, nos dijo que era agradable pasar un rato de relax. Yo soy afiliado del PSOE, te recuerdo que además no voto en Madrid, sino en el País Vasco. Las imágenes no expresan un apoyo por mi parte. De hecho, en mi discurso ayer, yo no pedí el voto para nadie. Te cuento también que ayer, al medio día, estuve con la candidata de Vox, Rocío Monasterio en el club Siglo XII y eso no significa que yo la apoye. Es nuestra voluntad que los candidatos conozcan esta realidad que es extraordinaria. Estamos realizando un proyecto de equinoterapia y tiene unos resultados maravillosos con los ciudadanos que lo necesitan.

–¿Cómo ve el escenario político en Madrid?

–Veo al PP muy fuerte y es evidente. Creo que el reto del PSOE, que no sé si lo conseguirá, es situarse donde ha estado históricamente, en el centroizquierda. Si fuese así tendría votos de personas que en otras ocasiones no le ha votado. Es lo que hay que hacer siempre, situarse o bien el centro izquierda o en el centroderecha. Quizá en esta ocasión el PSOE tiene más dificultades para estar en este espacio, pero lo está intentando.

–¿Cómo ve a Gabilondo? dijo que no pactaría con Pablo Iglesias y ahora ha cambiado de rumbo...

–Es una magnífica persona y no le quiero perjudicar. Es muy bueno situarse en posiciones moderadas que son las que definen el entro o bien a derechas o a izquierdas y son las que te alejan de posiciones radicales, tanto a izquierda como a derecha. Es en este esquema en el que tienen que trabajar los partidos.