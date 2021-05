La Fiscalía concluye que los papeles de Bárcenas “son reales”, pero “duda” del ex tesorero

La Fiscalía considera que los papeles de Bárcenas, que recogen la supuesta contabilidad opaca del PP, son “reales”. Así lo ha manifestado en su informe final del juicio de la “caja B” el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral, quien ha expresado abiertamente sus “dudas” ante el “cambio continuo” de versiones por parte del ex tesorero del PP. Una “cautela” que, según ha añadido, ha obligado a la Fiscalía a no dar por buena ninguna de sus afirmaciones que no hayan sido corroboradas por otras pruebas.

En cuanto a Luis Bárcenas, ha dado por acreditado que cometió un delito de apropiación indebida al no reintegrar a esa “caja B” el dinero que utilizó su antecesor Álvaro Lapuerta para suscribir en 2004 acciones de Libertad Digital. Asimismo, el fiscal cree que el ex tesorero sabía que parte de las obras de reforma de la sede de Génova se estaban pagando en “B”.

Romeral ha puesto de relieve que esos papeles “no tienen valor contable” y aunque ha señalado “la torpeza con que se llevaron” esas anotaciones, sí ha dejado claro que “eso no quiere decir que no nos transmita información sobre hechos reales que sucedieron y con trascendencia penal”.

El PP “se benefició” de los pagos en “B”

El fiscal de Anticorrupción ha insistido en la responsabilidad civil subsidiaria del PP por el supuesto fraude tributario en el Impuesto de Sociedades de 2007 al no declarar a Hacienda esos ingresos opacos. “Para él trabajaban -ha dicho en referencia a Bárcenas y al ex gerente Cristóbal Páez- y él fue el que se benefició de estos hechos al haber realizado pagos en B y debe responder”.

En su exposición, el fiscal de Anticorrupción ha reprochado a algunas acusaciones populares la imputación de determinados delitos -organización criminal, tráfico de influencias- que han terminado retirando de sus escritos definitivos de acusación. De hecho, ha recordado que Izquierda Unida afeó a Anticorrupción su supuesta actitud “timorata” por no secundar esas acusaciones y ha insistido en la imposibilidad de respaldar lo que considera un “derecho penal de autor”.

El representante del Ministerio Público ha puesto de manifiesto que “la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales” (tanto los manuscritos como los recogidos en soporte digital), pues recogen -ha añadido- información veraz y son reflejo de una realidad con trascendencia jurídico penal”.

Los sobresueldos, solo “sospechas”

En esa misma línea, Romeral ha hecho hincapié en que el supuesto cobro de sobresueldos con dinero negro por parte de ex dirigentes del PP (que también están anotados en los papeles) no han sido objeto de investigación. “No estamos en disposición de decir si son o no reales. Podemos tener la sospecha, pero no ha sido objeto de prueba porque no lo podía ser”.

El fiscal ha explicado al tribunal en qué se sustentan sus dudas sobre las declaraciones de Bárcenas, a quien la Fiscalía no ha aplicado la atenuante de arrepentimiento tardío por su “confesión” días antes del comienzo del juicio. Su testimonio, ha dicho, “nos ha generado y genera dudas” porque “nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho”, lo que obliga a Anticorrupción a “valorar con cautela” sus palabras.

En primer lugar, ha recordado que Bárcenas “disimuló su escritura” en febrero de 2013, tratando de engañar a Anticorrupción, cuando se sometió a una prueba caligráfica para intentar acreditar si era el autor de los papeles publicados por El País.

“Eso es faltar a la verdad”

Asimismo, ha puesto en valor la declaración como testigo del periodista Pedro J. Ramírez, quien dijo que tras su declaración ante el juez Ruz, Bárcenas “se mofaba ante las personas que investigaban los hechos y presumía de lo bien que mentía”, lo que según el fiscal “nos revela cuál es la personalidad” del ex tesorero del PP.

También en relación al director de El Español, ha señalado que Bárcenas negase que fue él quien le facilitó los papeles sobre la supuesta contabilidad “B” del PP, señalando a su entonces abogado. “Eso es faltar a la verdad, lo que nos lleva a dudar de las distintas versiones que nos da”.

Del mismo modo, y en sustento de ese recelo que suscita el testimonio del acusado -para quien pide una condena de cinco años de prisión-, Romeral ha puesto de relieve la contradicción entre dos versiones de los papeles en relación a una anotación sobre una supuesta entrega de dinero negro al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Sobre este hecho, ha recordado, dijo que confeccionó esa copia para su antecesor al frente de la tesorería, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, “como un modo de presión” al líder del PP, aunque al juez Ruz le dio “otra versión” en 2013 (que se limitó a pasarlos a limpio, aunque “coincidían perfectamente”.

Todo ello, ha concluido, “nos obliga a ser cautelosos y a admitir solo ese testimonio cuando está corroborado por otras pruebas”.

En su informe final, el fiscal también ha incidido en la imposibilidad de pronunciarse sobre las donaciones de determinados empresarios al PP y su supuesta vinculación con adjudicaciones públicas. “No podíamos entrar ahí, porque es objeto de investigación”, ha afirmado en relación a la causa abierta por estos hecho en el juzgado que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La apropiación indebida, acreditada

Anticorrupción sí da por acreditada la comisión de un delito de apropiación indebida por parte de Bárcenas por no haber reintegrado a la “caja B” 209.550 euros, el precio de las acciones de Libertad Digital que fueron suscritas en 2004 con dinero procedente de esa contabilidad opaca.

Pero como el PP no reclama esa cantidad, ha insistido en que debe acordarse el decomiso de ese dinero ante la existencia acreditada de un perjuicio económico.

Respecto al delito fiscal en el Impuesto de Sociedades de Unifica, la empresa encargada de los trabajos de reforma de la sede del PP, Anticorrupción ha puesto de relieve que en los registros de la empresa se encontraron “presupuestos y certificaciones distintas”, lo que según su criterio acreditaría la falsedad documental. “Y también había una doble facturación”, ha añadido. “Siempre se declaraba a Hacienda la de menor importe”.

Bárcenas sabía que las obras se pagaban en “B”

“No tenemos la menor duda”, ha subrayado el fiscal, que también ha señalado como elemento de prueba de esa defraudación tributaria a la incautación de “tablas con el reparto del IVA” y que dejaba constancia del “reparto del IVA que se dejaba de pagar y cómo se adjudicaba a los que se beneficiaban del mismo”. De hecho, ha recalcado, “afloraron fondos ocultos para regularizar su situación tributaria”.

Para Romeral, hubo “un acuerdo entre las partes” porque “tanto Bárcenas como Unifica saben que esas cantidades se están pagando en B. No hay IVA ni hay nada. Tenían claro que eso era lo que se pagaba. Sabían que no iba incluido el IVA”. “Negociaron ese pago en B”, ha concluido, hasta el punto de que sin la participación de Bárcenas ese delito “no se habría podido cometer”.