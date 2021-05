La Fiscalía ignora la “confesión” de Bárcenas y mantiene su petición de 5 años de cárcel

La Fiscalía mantiene su petición de condena de cinco años de prisión para Luis Bárcenas por apropiación indebida, delito fiscal y falsedad documental y de 18 meses de cárcel para el ex gerente del PP Cristóbal Páez por el supuesto pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede del partido en Madrid.

En sus conclusiones definitivas en el juicio de la “caja B” del PP, el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral ha ignorado, a la hora de aplicar una posible atenuante, la “confesión” que Bárcenas efectuó por carta a la Fiscalía días antes de comenzar el juicio ofreciéndose a colaborar con la Justicia.

De hecho, el representante del Ministerio Público -que mañana expondrá al tribunal sus conclusiones definitivas- sólo ha modificado sus peticiones iniciales al aplicar la atenuante de reparación del daño a Unifica, la empresa encargada de las obras de reforma del PP que supuestamente se pagaron con dinero negro.

El nuevo “número dos” de Anticorrupción ha explicado que únicamente suprimirá algunos hechos de su escrito de conclusiones provisionales, que considera que no han quedado lo suficientemente acreditados en el juicio, pero ha matizado que “no influyen” en la calificación final de la Fiscalía.

Anticorrupción mantiene también como responsables civiles subsidiarios tanto al PP como a Unifica en relación a los 194.503 euros que reclama, como indemnización a Hacienda, a Bárcenas, Páez y los dos administradores de la empresa por el supuesto fraude tributario en el Impuesto de Sociedades de 2007, al no declarar esos ingresos.

Tres años y diez meses de cárcel sigue solicitando por tanto para Gonzalo Urquijo y Belén García, los dos socios de Unifica, la empresa encargada de los trabajos que se habrían abonado en parte con dinero de esa contabilidad opaca (664.000 euros en 2006 y otros 888.000 dos años después, según la Fiscalía).

Pago en dinero negro

Anticorrupción sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que durante los años en los que Bárcenas -condenado a 29 años de prisión por el “caso Gürtel”- y el ya fallecido Álvaro Lapuerta (cuya declaración ante el juez Pablo Ruz se ha escuchado hoy en la sala) ejercieron sus cargos en el PP (Lapuerta fue tesorero del PP de 1993 a 2008, cuando le sustituyó Bárcenas, hasta entonces gerente del partido) ambos “gestionaron” fondos en metálico aportados al PP “por donantes de quienes no podían recibir los mismos” de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos.

Según la Fiscalía, fueron ambos quienes propusieron a Unifica, con el consentimiento de Páez, “realizar parte del pago con el dinero existente en la caja B” para “dar salida a dichos fondos y obtener, además, un descuento del 8 al 10%” por el ahorro fiscal al no declarar esos pagos a Hacienda. Una conducta elusiva que obligó supuestamente, para “simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, a falsear certificados de obra, facturas y proyectos, incurriendo en un delito de falsedad documental.

Bárcenas señaló a Rajoy

En su declaración ante el juez, Bárcenas afirmó que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como los ex secretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal recibieron sobresueldos con dinero procedente de esa “caja B”. El ex tesorero también señaló al ex secretario general Ángel Acebes y al ex vicepresidente Rodrigo Rato, pero en su caso precisó que él nunca les entregó esos sobres.

Bárcenas incluyó asimismo en esa relación de dirigentes que también habrían percibido esos complementos salariales en dinero negro a los ex ministros Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo, al ex senador José Miguel Ortí Bordás y al que fuera asesor del Partido Popular Pedro Arriola. El extesorero ha precisado que a partir del congreso del PP de 2008 él mismo se encargó de dar esos supuestos sobres tanto a Rajoy como a Cospedal.