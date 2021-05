Feijóo pide a Casado un «cambio de ciclo» en el PP en plena euforia

Fiel a los clichés con los que se suele calificar a sus compatriotas gallegos, el presidente de la Xunta y -hasta el tsunami Ayuso- gran triunfador electoral de los populares, Alberto Núñez Feijóo, hizo un lábil pronunciamiento de apoyo al líder de su partido, Pablo Casado, ayer desde Radio Euskadi. Por un lado dijo respaldar «incondicionalmente» al presidente de su partido y por otro, no desaprovecho la ocasión para solicitar «un cambio de ciclo» dentro del PP con un proyecto «más europeo», que aglutine al centro-derecha para «subir el listón de la política». ¿Es detectable una leve crítica a los posicionamientos sin ambages de la presidenta de Madrid en la pasada campaña? Dificil de decir.

Y las explicaciones del propio Feijóo apenas ayudan a despejar la incógnita. Poco después el presidente Gallego matizaba que le «gustaría que en el PP hubiese un cambio de ciclo político y fuésemos otra vez hacia una política más occidental, más europea, más previsible, en un momento en que se necesita subir un poco el listón de la política».

Según su reflexión «mientras no unifiquemos el centro-derecha en España, la izquierda populista tendrá muchas más posibilidades de gobernar y ya se ha visto». Para Feijóo está claro cuál es el principal obstáculo a la hora de «elevar el listón de la política» y no pasa por placar a los independentistas ni dar la batalla cultural a la extrema izquierda ya que, a su juicio, «Vox no ha venido a solucionar ningún problema a nuestro país» y en Galicia ese partido no tiene ni un concejal, ni ningún diputado en el Parlamento, y «ese es el modelo y la única fórmula de volver a elevar» la política.

Sobre la gestión de la pandemia, destacó haber estado de acuerdo con el lehendakari Iñigo Urkullu, cuyo Gobierno ha tenido «un comportamiento muy responsable», en que sin una legislación que dé cobertura a las decisiones políticas, «no se puede trabajar». «Pedro Sánchez no puede dimitir como responsable de la Administración central del Estado y dejar a los presidentes autonómicos en la estacada», después de que los tribunales hayan tumbado las medidas adoptadas por los Ejecutivos autonómicos, advirtió. «No puede ser más fácil sacar una vacuna que legislar una pandemia» y «desde luego la laguna legislativa es clamorosa», dijo.

Ayer mismo el líder del PP contestó a Feijóo. Casado aseguró que el cambio de ciclo es «imparable» y que ya lo consideró así el comité ejecutivo del partido de hace una semana.

Casado, quien visitó Zaragoza, fue preguntado por los medios por estas declaraciones del presidente gallego y el presidente del PP agradeció su apoyo y dijo que es «recíproco» hacia Feijóo, «una referencia en gestión» y que ha recibido el apoyo de los gallegos en forma de tres mayorías absolutas.

Estas peticiones del presidente gallego, recordó Casado, coinciden con lo planteado en el comité ejecutivo del partido, donde se avisó ya de un «cambio de ciclo» en la política nacional tras la victoria popular en las elecciones de la comunidad de Madrid.

Ese cambio, coincidió con Feijóo, pasa por ir a políticas «europeístas» en la línea de países conservadores del entorno, como Alemania, Austria o Grecia, pero también socialistas como Portugal, donde se implementan medidas encaminadas, según Casado, a la generación de oportunidades, la bajada de impuestos, la creación de empleo y la ayuda a quienes lo han pasado mal en la pandemia, que ha enfrentado a las «políticas populistas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.