La médico de Samur que vio el torso de Heidi no reconoce la maleta: “Era de tejido escocés”

La octava jornada de la sesión del juicio contra César Román Viruete ha estado marcada por la declaración de la médico del Samur que acudió al dispositivo de seguridad montado el día 13 de agosto de 2018 en la nave de Usera, cuando se produjo el incendio que alertó del crimen que se está juzgando. La facultativo ha explicado que requirieron su presencia simplemente para corroborar que los restos hallados por el Bombero en el interior de una maleta en la nave eran humanos. “Me acerqué a unos 50 centímetros de la maleta con cuidado de no tocar nada y pedí que me iluminaran con linternas”, ha explicado. El torso, según la médico, estaba “sumergido” en un líquido que parecía de putrefacción y “cubierto por costras blancas”. Con respecto a la maleta donde estaba metido el torso la profesional de Emergencias recuerda que “tenía rojos con otras rallas, como tejido escocés”. Asegura que no apreció sangre fuera y cuando le han mostrado la maleta no la ha reconocido. “No la recuerdo así”, ha dicho cuando la ha visto aunque ha precisado que “puede fallar mi memoria”. Las fotografías aportadas en la causa, se aprecia que ni por fuera ni en el forro de dentro tiene nada de ese tejido y es toda azul marino.

maleta cachopo

El lapsus de la médico de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha marcado la jornada junto a la declaración de la hermana del acusa, Gemma Román Viruete, donde ha sobrevolado la duda de la contradicción.

La hermana de César

Gemma ha mencionado que el hijo mayor de César, José Antonio, tiene 26 años y vive en Móstoles. La hermana de César ha explicado que Vanessa, la hermana de Heidi, se puso en contacto con ella por Facebook cuando estaban desaparecidos, a pesar de que no lo hizo constar a la Policía. Gemma ha explicado que César le contó que Heidi estaba embarazada y él estaba “muy contento” aunque acto seguido ha dicho que su hermano “sabía” que “eso no iba a durar mucho (la relación) por la diferencia de edad”.

Otra posible contradicción se ha producido cuando ha dicho que “sabía” que César tuvo contacto con los amigos que tienen en Zaragoza de “toda la vida” aunque cuando desapareció no contactó con ellos y solo con los de Madrid. De hecho, luego ha precisado que si César estuvo con estos amigos de Zaragoza tras el 13 de agosto “se lo imagina que sí”.

Una Luana que no era

La Audiencia también citó a declarar a una tal Luana, amiga de César pero que no era la persona que buscaban y el propio acusado al verla en pantalla no la ha reconocido. También han declarado la mujer de Adelino, el dueño de la nave, que ha recalcado que solo había un juego de llaves; el propietario del bar de al lado de César, que quedó con él días antes de desaparecer para comprarle cosas del bar y el ex novio de Heidi, Israel Montero, que mantuvo una relación desde 2016 hasta mayo de 2017 aunque luego quedaron de forma esporádica, la última vez un fin de semana de finales de junio.

El propietario del chalé de Cubas de la Sagra, donde vivió César con su ex novia Sara y donde se produjo el episodio del maltrato animal, ha explicado que tuvieron que desahuciarles porque no les pagaba.