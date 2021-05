Casado espeta a Sánchez que le “queda grande” el Gobierno y éste le acusa de utilizar la crisis de Marruecos para “derribarlo”

Tono duro hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. No es nuevo, no es extraño, pero sí resulta curioso que un día más el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se tiren públicamente los trastos a la cabeza en pleno “desafío migratorio” en Ceuta. Cuando lo que el país demanda es unidad y sentido de Estado en respuesta.

El líder del PP, Pablo Casado ha destacado que “España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos de nuestra historia democrática” y subrayó que, desde su partido, ya se había advertido de los “errores diplomáticos” y enumeró alguno de ellos: “Rompió la tradición de viajar a Marruecos, no reaccionó a la ocupación de aguas de Canarias, ni al reconocimiento de Trump sobre el Sahara y ocultó la llegada con documentación falsa de Ghali” -jefe del frente Polisario que entró en España para ser tratado en un hospital de La Rioja- . “La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados nos pasa factura” y como prueba de ello destacó que por eso Biden no le devuelve las llamadas cuando más falta nos hace”, apuntó.

Debilidad del Gobierno

Casado ha ofrecido al Gobierno el apoyo del PP en la grave crisis de Ceuta y recordó la llamada telefónica que mantuvo ayer con Sánchez donde le pidió que garantice la unidad territorial de nuestras fronteras, reforzar las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas, la coordinación con Europa y las relaciones con Marruecos. Ceuta lleva más de 600 años siendo española por ello, subrayó que “nuestros compatriotas allí no merecen esto, es la crónica de una crisis anunciada”.

El líder del PP espera que no sea demasiado tarde y Sánchez “rectifique” al tiempo que aseguró que “la mejor política exterior es una buena política doméstica”. “El caos de su gobierno es la mayor debilidad fuera” y recordó que es algo que “se ha visto” en la política migratoria del Gobierno que se usa ahora como “arma arrojadiza contra nosotros” al tiempo que apuntó lo que supuso el “efecto llamada del Aquarius, la retirada de las concertinas que instaló Zapatero o criticar las devoluciones en caliente que ayer usaron hasta 4.000 veces”.

Al ataque

Pedro Sánchez ha salido al ataque contra Pablo Casado, reconociendo no tener claro si “apoya o no apoya al Gobierno”. El presidente ha contado que ayer ambos tuvieron una conversación privada, en la que el líder del PP le prestó su apoyo, pero se sorprendió al escuchar las declaraciones posteriores, “ayer y hoy, en las que dice todo lo contrario”.

Sánchez ha acusado a Casado de “utilizar cualquier calamidad”, ya sea la pandemia del coronavirus o una “crisis con un tercer país inédita, como es esta con Marruecos, para derribar al Gobierno y no lo van a lograr”, ha destacado. El presidente ha ido más allá y ha asegurado que “el problema de la democracia española” es “la oposición desleal con el Gobierno y con los intereses del Estado y de la ciudadanía”.

“Tenemos un desafío de un tercer país, que es Marruecos, y queremos saber de qué lado está, del lado del interés general o del lado de los intereses partidistas”, le ha espetado Sánchez, para apuntar inmediatamente: “Nosotros estamos del lado de la integridad de España, del lado de garantizar el sosiego y la tranquilidad de los ciudadanos y del buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las ONG y del Ejército, que son un orgullo para una gran democracia como es la española”.

El presidente ha pedido al PP que “abandonen su posición desleal no con el Gobierno, sino con el Estado y asuman su responsabilidad”. En el Ejecutivo creen que en esta actuación trasciende el “problema” de que “la derecha no acepta que la izquierda gobierne de manera legítima porque ha ganado las elecciones”. Sánchez se ha referido a la pregunta prevista en el orden del día de Casado, sobre el “plan b” de pandemias que el PP quería impulsar en alternativa al estado de alarma. “Usted no tiene ni siquiera un “plan a” que es utilizar cualquier calamidad para derribar al Gobierno y no lo va a lograr”, ha reiterado.

Ante esto, el líder del PP, en su turno de réplica aseguró que “la deslealtad en política exterior es usted” y le pidió que reaccione y defienda a España.