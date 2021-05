El PSOE frena la ley de amnistía en pleno desbloqueo del diálogo con ERC

Ni 24 horas después de que Pere Aragonés tome posesión como presidente de la Generalitat, sus socios en Cataluña comienzan a marcar en corto sus relaciones con el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Aunque tanto ERC como Junts se han dado “autonomía” para marcar su hoja de ruta parlamentaria, la CUP quiere que se debata hoy una iniciativa en favor de la amnistía de los encausados por el procés en Cataluña desde el 2013, como parte de “la resolución del conflicto político de Cataluña con el Estado español y respecto a los avances de la mesa de diálogo”. El Ejecutivo quiere retomar “cuanto antes” el foro de diálogo ahora que ya hay presidente de la Generalitat como modo para avanzar en la solución del conflicto catalán, pero no está dispuesto a transigir con las exigencias que se ubiquen fuera de la legalidad. “Los límites están claros”, señalan desde Moncloa.

No es la primera vez que los partidos independentistas trasladan su ofensiva al Congreso de los Diputados, sin embargo, la amnistía no está prevista en la Constitución y vulneraría su artículo 62 y supondría un indulto general, por lo cual, la respuesta de Moncloa es la del rechazo a la medida, la cuál se saldará esta tarde con el voto en contra del PSOE, que se ha alineado con el PP y Vox en la Mesa del Congreso para apoyar un nuevo informe de los letrados que impide que hoy se pueda debatir la ley de amnistía propuesta por los partidos independentistas. En el Ejecutivo consideran que la amnistía no cabe en el sistema constitucional actual y abogan por la concesión de los indultos a los líderes del procés como herramienta para destensar la situación. Un proceso que llegará en el corto plazo, una vez que el Supremo de luz verde a su informe que, previsiblemente se opondrá a la medida para los políticos independentistas.

Un debate que tendrá lugar hoy en la Cámara Baja -en modo de moción- después de que el president catalán haya defendido ya la vía del referéndum públicamente para lograr la independencia de Cataluña. La CUP forzará, con los votos a favor de ERC, JxCAT y PDeCATa al posicionamiento de los socialistas y morados, precisamente cuando la llegada del indulto a los políticos presos por el 1-0 se ve más cerca que nunca. Para los socios, la medida de gracia es positiva, “valiente” incluso, pero solo un “guiño” debido a que, de hecho, ninguno de los promotores del referéndum ilegal lo han pedido puesto que sería reconocer la comisión de un delito que no comparten y que, volverían a repetir.

La iniciativa que debía ser debatida y votada por todos los partidos políticos contemplaba un primer punto que instaba al Congreso a pronunciarse a favor de que la Mesa del Congreso admitiese a trámite una proposición de Ley registrada hace meses por ERC, JxCAT, la CUP y PDeCAT y que ya había recibido el informe desfavorable de los letrados de la Cámara en varias ocasiones. PSOE, PP y Vox no dieron su visto bueno por considerarlo inconstitucional, al igual que respaldan los letrados de la Cámara. Partidos como PNV, Bildu o Más País y Comrpomís ya se han posicionado en otras ocasiones a favor de debatir la proposición de ley que ya fue aprobada en el Parlament catalán en 2020.

No obstante, la iniciativa que se debate esta tarde y se votará esta semana sí contempla el punto en el que insta al Ejecutivo a presentar a la Mesa del diálogo con el Govern de Cataluña una propuesta de referéndum, siguiendo los pasos que está dando el Gobierno de Escocia, que volverá a votar una propuesta de independencia tras la de 2014. Para la CUP, el voto en contra del PSOE significa “vetar un debate”, mientras que el PDeCAT critican que el PSOE “vuelva a cercenar el debate de la ley de la amnistía”.