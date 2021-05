Guardias civiles acusan a Sánchez de “vendetta”: va a conceder antes los indultos que las medallas por el 1-O

El mensaje es contundente y viene de la Guardia Civil. Va dirigido al presidente del Gobierno y, por ende, al ministro del Interior. Es claro: se van a conceder antes los indultos a los golpistas que protagonizaron el 1-O que las medallas propuestas para los agentes que realizaron un trabajo impagable para evitar lo que era, en toda regla, una subversión del orden constitucional.

El anuncio de indultos a los condenados por sedición en relación con aquellos hechos choca con el retraso en la concesión de las medallas propuestas para los agentes de las Fuerzas de Seguridad que, en muchos casos, se jugaron materialmente el físico contra grupos de individuos que les atacaban por tratar de impedir un referéndum declarado ilegal.

“Pues van a venir antes los indultos a los presos por sedición que las condecoraciones de los guardias civiles de toda España que se la jugaron el 1-O. Si lo primero “no es venganza” lo segundo parece VENDETTA”, señala la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en un tweet.

Cabe recordar que la actuación de las Fuerzas de Seguridad contó con el respaldo de los partidos democráticos tras el reto lanzado por las fuerzas separatistas que, pasado el tiempo, aún persiste. Ahora vienen los indultos y los que tanto trabajo dedicaron, lejos de sus familias, aguantando escraches, insultos, agresiones, etc´tera, no ven recompensada su valor.

Es cierto que en la Cartilla de la Guardia Civil se dice que los agentes no esperaran otra recompensa que la satisfacción por el deber cumplido, como también lo es que si se premia a los que se apartaron del cumplimiento de la Constitución y de las leyes no se puede olvidar a los que las defendieron. No porque se pueda establecer una equiparación entre unos y otros, sino porque el estado debe recocer el trabajo de sus servidores.