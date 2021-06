Podemos, obligado a debatir sobre los indultos del «procés»

La defensa de los indultos a los líderes del procés por parte de la dirección de Podemos como vía para desjudicializar el conflicto soberanista en Cataluña no comulga de manera unánime con la opinión de la militancia morada. Y así se lo harán saber el próximo fin de semana a la candidata oficial y futura sucesora de Pablo Iglesias al frente de la secretaría general, Ione Belarra.

Este sábado se debatirá en la celebración de la Asamblea Ciudadana del partido las aportaciones que los inscritos o militantes hayan mandado al partido y entre ellas se encuentra la defensa por parte de un grupo de militantes del “no” a la medida de gracia, o a la ilegalización de Vox, a romper los acuerdos con el Vaticano o la necesidad de volver a convertir Podemos en un partido transversal, una crítica que eleva una multitud de militantes con el deseo de volver a ser la organización abierta y plural que nació tras el 15-M. Precisamente desde ayer y hasta el sábado 139.000 inscritos podrán decidir entre Belarra, el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo.

Es el ex secretario municipal de la formación en Ávila Óscar Gregorio Jiménez quien plantea cambiar la posición a favor de Podemos sobre los indultos. Según expone, no existe el “mínimo indicio de arrepentimiento por parte de los presos”. El arrepentimiento no es requisito necesario para la concesión de indultos, pero, según expone el militante “no es lógico indultar a quien no reconoce su mal comportamiento”. Además, opina que, el indulto colectivo “no va a ayudar a la paz política” y recuerda que el partido defiende una España federal en la que “las comunidades se sientan cómodas con su autogobierno formando parte de España”, algo contrario al deseo de los impulsores del procés.

Carga, además, contra las declaraciones públicas del jefe parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien asegura que el indulto es un “paso imprescindible para desjudicializar el conflicto”. El militante se abre a ese indulto una vez que se aborde la reforma del Código Penal que busca una nueva tipificación del delito de sedición. Su posición, sin embargo, es la de arrollar al partido al no a los indultos de los líderes del procés e impulsar “una reforma del código penal, mandando el mensaje de que la Ley está para cumplirse”.

Otro de los inscritos de la formación, Jose Luis Rodriguez Liébana, que pertenece al círculo morado del distrito de Salamanca (Madrid) pide estudiar la ilegalización de partidos como Vox. Aunque sin nombrarlo asegura que para acabar “con la ultraderecha lo mejor sería su ilegalización como en su momento se ilegalizó a Herri Batasuna por considerarla una fuerza unida al terrorismo”. Equipara a Vox con el nazismo y explica que en muchos países europeos “están prohibidas y castigadas cualquier tipo de manifestación fascista”.

En la Asamblea Ciudadana, se debatirán también la posibilidad de romper con los acuerdos del vaticano. Una propuesta que también enarbola el mismo militante que pide ilegalizar a Vox. Se queja de que el acuerdo con la Santa Sede “genera un gasto de once mil millones a las arcas del estado” y que si bien “nadie se ha atrevido hasta ahora a romper este pacto con la iglesia” para eso está Podemos; “para regular este tipo de acuerdos que solo generan gastos sin generar ningún beneficio para el Estado”.

Si bien tras la dimisión de Iglesias varios dirigentes, ex dirigentes y militantes expresaron su disconformidad con la celebración de un Vistalegre exprés porque, a su juicio, trataba de frenar el debate interno dentro de Podemos, esta falta de autocrítica también estará presente en el debate. Un nutrido grupo de militantes pide volver a los orígenes. Creen que en Podemos “no se supo mantener el discurso mágico de la transversalidad de la acción política”. Echan en falta la falta de discusión política dentro del partido y ven inadmisible la perdida de activos políticos en el partido, con la marcha de dirigentes. El acceso al censo de los militantes de Podemos también centralizará el debate. Precisamente esta semana uno de los rivales de Belarra en las primarias ha acusado a la formación de no permitirle conocer el censo de militantes con el fin de poder dirigirse a ellos. Así, desde el grupo de trabajo de Castilla-La Mancha, creen que el acceso al censo de militantes por parte de personas autorizadas permitiría a nivel municipal, comarcal y autonómico realizar “las labores de extensión de forma más eficaz, con un acercamiento más personal a la militancia, de forma más directa”.