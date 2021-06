Díaz dara un “paso al lado”, aunque no dimitirá como secretaria general del PSOE-A

Andalucía

La militancia ha hablado y la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, la ha escuchado y ha tomado nota. Tras el recuento de papeletas que ha convertido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en ganador de las primarias de la formación, la dirigente socialista ha anunciado que dará un “paso al lado” y si bien, no ha mostrado intención de dimitir de la responsabilidad orgánica que ostenta de manera inmediata, sí ha avanzado que no intentará revalidar su cargo en el congreso regional que se celebrará a finales de año, después del cónclave federal convocado en octubre.

La también ex máxima responsable del Gobierno autonómico, Susana Díaz ha felicitado a su rival en este proceso y ha asegurado que, a partir de ahora, se pone a su “disposición” para que logre el objetivo de recuperar la Junta, de la que los socialistas fueron descabalgados tras los comicios autonómicos de diciembre de 2018.

De acuerdo a lo expuesto por la socialista, no va a “estorbar” al regidor de la capital hispalense, quien a partir de ahora marcará la política del partido, aunque no dejará por el momento las bridas de la Secretaría General. Se abre así una fase de cohabitación, a la que apuntaban algunos históricos de la formación estos días, como ya hubo en la etapa de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán. Falta por ver si será pactada, como podría deducirse de las primeras palabras de Díaz tras conocer su derrota, o no. Y no faltan las fuentes socialistas que apuntan a que su salida “debe ser ya” y habrá “presiones” para que así sea. Si dimite, podría coger las riendas de la formación una gestora.

De momento, Espadas ha aseverado que “no hay bicefalia”. “La militancia ha hablado y solo hay un liderazgo”, ha sentenciado, para añadir que entre él y Díaz, a quien le ha dado un abrazo enmascarillado en presencia del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, “no va a haber reservas para hacer lo mejor para el PSOE”.