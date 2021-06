El insólito y polémico himno de Irene Montero: “Mundo binario cis hetero patriarcal....”

“Mundo binario cis hetero patriarcal... yo no sé qué demonios significará”. Así, con este pegadizo estribillo daba comienzo el acto que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, ha organizado con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Pero justo antes de que se entregaran los denominados Reconocimientos Arcoiris, el coro realizó una interpretación para muchos inesperada.

“Mundo binario cis hetero patriarcal, hay que ver lo difícil que es de pronunciar. Menudo trabalenguas, la palabra, mundo binario cis hetero patriarcal...”, continúa este nuevo himno que ha revolucionado las redes haciéndose viral. Dicho así, sin música, pierde un poco, pero en contexto y viendo la actuación en vivo, gana mucho. La canción que anticipaba la intervención de Irene Montero, incluía también una coreografía ensayada, manteniendo eso sí todas las restricciones exigidas por la pandemia.

Así, al ritmo militar de “un, dos, un dos...” y acompañados de un simple órgano, los integrantes del coro han continuado con este nuevo himno, de apenas un minuto y medio de duración, que marcará un antes y un después. Pero no nos olvidemos de su letra y el mensaje: “Hombre y mujer es lo normal, también ser heterosexual, quien tenga otra forma de sentir, que se quede en su casa sin salir porque si no se llevará un bofetón muy patriarcal”... Pues dicho queda. Y hasta ahí vamos a leer para no desvelar toda la sorpresa.