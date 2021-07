Vox ha tildado de “miserable” que se use el brutal asesinato de Samuel, el joven de La Coruña al que un grupo de unso 12-15 personas dio una paliza hasta dejarlo sin vida al grito de “maricón” -según indicaron sus amigos- para “mentir”, vincular y responsabilizar al partido que lidera Santiago Abascal con lo ocurrido.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ha condenado “enérgicamente” este “trágico asesinato” y aseguró que su partido “condena siempre toda violencia, venga de quien venga y se dirija a quien se dirija”, pidiendo que “caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.

Pero también dejó claro que a su partido no le “van a callar” y que llevará ante los tribunales a quienes pretendan vincular este asesinato con sus cuatro millones de votantes, como ya ha hecho querellándose contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la tuitera y exmilitante socialista Martu Garrote. “Todo nuestro desprecio a quienes tienen la desvergüenza de señalar cualquier tipo de conexión entre Vox y este execrable crimen. No lo vamos a permitir sencillamente porque no es verdad. Hay que desenmascarar a los verdaderos violentos”, apuntó.

Y, frente al cartel que se difundió a través de las redes sociales donde, con el fondo de la bandera arcoíris se apuntada directamente a Vox, vinculando sus palabras como mecha de lo ocurrido el partido que lidera Abascal contratacó en las redes sociales: “Antes la izquierda asesinaba a los homosexuales. Ahora trata de manipularlos” al tiempo que recuerda los comentarios de Karl Marx, Fidel Castro, Stalin, Che Guevara, Mao Tse Tung o Salvador Allende sobre los homosexuales.

Antes la izquierda asesinaba a los homosexuales.



Ahora trata de manipularlos. pic.twitter.com/nz94GnPHF9 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 6, 2021

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal aseguró, a través de su cuenta de Twitter que “la izquierda siempre trata de sacar rédito político de los crímenes más abyectos. A veces, incluso, utilizan a sus propias víctimas”. Asimismo, traslada su “más sincero pésame a la familia de Samuel y mi respeto a la intimidad de su dolor. Que todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos”.