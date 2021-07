Rivera no acudirá a la convención de Cs

Albert Rivera no acudirá a la convención que Ciudadanos celebra el 17 y 18 de julio, donde esperan reflotar a la formación ya que, se ha excusado, alegando que él está ahora “en el sector privado y no va a participar de eventos políticos”.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de La Liga, Javier Tebas, ha asegurado que tiene muy buena relación con Rivera y que, al rehusar esta invitación, ha dicho, “está siendo coherente” con su decisión de mantenerse al margen.

Una invitación que, según Arrimadas, ha agradecido Rivera, quien, en cambio, sí podría acudir a la convención nacional del Partido Popular de octubre, cuya presencia no niegan los populares.

Desde el partido aseguran que la relación con Rivera es “fluida”, que no le cursaron una invitación “formal” como tal, sino que el exlíder de Cs “como no” va a estar invitados. En un principio el partido ha indicado que, en conversación informal se ha tanteó su intención de estar o no en la convención y que éste indicó que está muy bien fuera de la política y mostró su agradecimiento. Sin embargo, no han querido revelar si Arrimadas le llamó directamente o si contactó alguien específico para ello.

En la formación naranja no toman como un rechazo su ausencia ya que, insisten, se trata de una “convención política y Albert ya no está en política”.

Sobre la posibilidad de que Rivera pueda ser un nuevo “fichaje” del PP, destacan en el partido naranja que, “no saben” de dónde salen esas informaciones y tampoco es algo que le hayan preguntado a él. Además, insisten en que “no es que confiemos en que ha dejado la política, es que lo sabemos”, quitando credibilidad incluso en que estuviera detrás de una estrategia para desintegrar Cs.