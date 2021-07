El Estado Islámico a España: “Sigues estando entre nuestros grandes objetivos”

“Los temores de la Europa cruzada (de la que forma parte España) son naturales y justificados, ya que han estado y siguen estando en la lista de los grandes objetivos de los muyahidines (combatientes). El Estado islámico (Daesh, Isis) ha contestado, en su revista semanal publicada anoche, a las conclusiones de la reunión que la Coalición Internacional, que se formó para luchar contra esta banda yihadista, ha celebrado recientemente en Roma y en la que se ha reforzado la necesidad de continuar con este combate, en especial en la zona del Sahel africano, así como en Irak y Siria. La amenaza contra el Continente incluye a nuestro país, que estuvo presente en la cumbre como miembro activo y avaló las decisiones tomadas.

Los terroristas recuerdan que, ya desde el comienzo del Califato, en 2014, amenazaban con la conquista de Roma “y el mundo en ese momento no se dio cuenta de que los líderes de los muyahidines estaban realizando el culto a la certeza sincera de la que muchas personas carecen hoy en un momento de desconfianza, sospecha, confusión e incertidumbre”.

Aseguran que “los muyahidines están firmemente en el camino de la verdad abandonado por muchos; los soldados del califato no viven de las historias del pasado y no dejan el trabajo esperando las humanidades del futuro, sino que restauran las glorias del pasado con sangre y sacrificios; se esfuerzan por lograr el futuro del Islam trabajando con la yihad (…) entraremos en Jerusalén y Roma; no es una mentira y aquí estamos”.

Daesh subraya la contradicción de la Coalición Internacional, que después de haber proclamado la victoria sobre los yihadistas, se tiene que reunir ahora para fijar nuevos objetivos contra ellos. “La alianza cruzada había declarado que su objetivo era “derrotar” al Estado Islámico de Irak y el Levante (Siria), y ocho años después de su formación para este objetivo incumplido, quedó claro que su objetivo actual es infligir una “derrota permanente” al Estado Islámico, ¿cómo pueden hacerlo ahora los que no lo lograron entonces?”, se preguntan.

En plan retador, subrayan que “la alianza cruzada subrayó la necesidad de perseguir y prohibir las “fuentes de financiación” para los soldados del califato, que continúan su yihad, confiando en las arcas públicas de Alá: ni América ni todos los tiranos de la tierra pueden evitarlo”.

También recuerdan que en la reunión de Roma se enfatizó “la necesidad de luchar contra los medios de comunicación del Estado Islámico y evitar que “explote las plataformas de comunicación” en Internet (…) en un esfuerzo por silenciar la voz de la verdad”.

“No es casualidad que los cruzados y sus aliados apóstatas se reúnan ocho años después de la fundación de su alianza en la Roma cruzada, y no es en vano que Italia sienta miedo a la amenaza de África y el Sahel; y que tema por toda Europa, que está conteniendo la respiración mientras observa cómo el califato” logra victorias en la zona.