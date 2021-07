Malestar en la patronal catalana por las insinuaciones de la Guardia Civil sobre una supuesta negociación de los fondos europeos

Malestar en la patronal catalana tras la filtración de la Guardia Civil en la que se afirma que Iván Redondo, el exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno para perfilar “el reparto de los 140.000 millones que recibirá España de la Unión Europea”. “

Noticias relacionadas Tribunales. Iván Redondo asegura que estuvo solo en un acto informativo con empresarios catalanes

Esto es una patraña, una milonga o una manipulación. Los tres adjetivos valen”, dice un empresario catalán presente en la reunión que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2020 “porque en esa reunión solo buscábamos información de como sería el procedimiento para acceder a los fondos”.

Foment del Treball en un comunicado confirma que “efectivamente hubo una reunión institucional telemática con Iván Redondo en la que participaron unos cincuenta miembros de los órganos de Gobierno y consultivos de la institución.

Durante el encuentro que fue una reunión informativa se trataron diversas cuestiones de actualidad económica, de la importancia de las transiciones y de la concurrencia competitiva, de cuestiones fiscales, de evolución de la pandemia del covid 19 y sobre como se podría organizar la gobernanza de los fondos europeos”.

¿Mala fe?

“Quién diga que en esa reunión se negociaron los fondos o miente, o no tiene ni idea, o actúa con la mala fe”, apunta otro de los presentes, que añade “en esos momentos estábamos todos muy preocupados por la crisis económica y queríamos saber como se iba a organizar todo. Simplemente eso”.

Según ha podido saber LA RAZÓN las reuniones con empresas y sectores económicos, incluida la CEOE, se prodigaron en esos meses cuando el Gobierno estaba configurando el sistema”. En esta línea se pronuncia la patronal catalana refiriéndose a los fondos europeos “que estaban en fase embrionaria”, y puntualizan que en la reunión informativa se señaló “que los proyectos que fueran escogidos no serían elegidos a dedo”.

Fomento del Trabajo subraya también que “en ningún caso se negoció nada y todavía menos sobre los fondos europeos que en aquellos momentos ni estaban en vigor. Por tanto, Fomento remarca que la reunión mantenida fue una reunión institucional como otras que se hacen habitualmente en nuestra patronal”.

La explicación de la patronal

Los investigadores señalan que la reunión no fue pública por lo que dan pábulo a una teoría de la conspiración. “Pensar que porque no se hizo pública era una reunión secreta es una idiotez. Los empresarios nos reunimos con miembros de los gobiernos sin que trascienda porque es nuestra obligación estar informados de los movimientos y de los proyectos de las administraciones públicas”, apuntan fuentes de la patronal que no esconden su malestar.

De hecho, es tradición en Fomento organizar encuentros con ministros o consellers para conocer de primera mano sus intenciones. De estos encuentros no se informa a la prensa “porque deben ser privados, para hablar a calzón quitado y establecer debates de interés. Si los actos fueran públicos su objetivo quedaría diluido porque entonces los políticos no se salen del argumentario”, apostilla otro empresario.

La presencia de Madí

David Madí fue detenido apenas un mes después por su implicación en el caso Voloh. Ciertamente estuvo en la reunión como presidente de Aigues de Catalunya, empresa asociada a Fomento, pero diversas fuentes consultadas confirman que ni intervino en el cónclave, uno más de los que organiza la patronal catalana para sus asociados.

El propio Madí confirma su presencia en el encuentro así como la presencia de otras cincuenta personas. La Guardia Civil considera que este encuentro demostraría que Madí tendría “una vasta red de contactos que utilizó para conseguir información privilegiada”.

“Si no fuera un tema tan grave que atenta contra la ética de la patronal catalana esta afirmación es para echarse a reír. ¿Qué se negoció en público? ¿Por videoconferencia? Eso es no conocer al empresariado, catalán o no. En fin, la reunión fue provechosa. Supimos como tendríamos que trabajar, como lo supo el mundo empresarial interesado en el proceso, que todavía era muy incipiente”, afirma otro empresario.

La lista de asistentes

Al encuentro telemático asistieron representantes de numerosas empresas catalanas de todos los sectores productivos. DAMM, el grupo cárnico Cañigueral, AGBAR, Endesa, Cellnex, Securitas, Fundación Abertis, la patronal vallesana CECOT, el Gremio de Fabricantes de Sabadell, Grupo Novartis, Garrigues, Asociación de Maestros Industriales, Colegio de Abogados de Barcelona, el sector de la hostelería, Intersectorial del Ripollés, Inmobiliaria Colonial, FEPYME, Mafre, Grupo Actua, sector agencias de viaje, Criteria, Aggity Europe, Bodegas Torres, SEAT, Hotusa, Iberdrola, Cámara España, federaciones de químicas, contratistas, Mercadona, AMETIC y FIATC, entre otras.

En el comunicado Fomento del Trabajo muestra su agradecimiento a “Iván Redondo por participar en la webinar de Fomento y lamenta que las informaciones publicadas le hayan ocasionado algún inconveniente”.

La reunión además fue telemática. Iván Redondo y Sánchez Llibre se encontraban en Moncloa porque el presidente de los empresarios catalanes tenía posteriormente una entrevista con el presidente Sánchez, mientras que el resto de sus interlocutores escucharon sus intervenciones desde Barcelona por las restricciones sanitarias.