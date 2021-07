La Guardia Civil anima a los usuarios de Twitter a que diseñen un “picoemoji” para el Cuerpo

“De momento no tenemos emoji de @guardiacivil., pero quién sabe... Quizás algún #picofollower diseñe uno y consiga que lo implementen. ¿Sería chulo verdad? Un #Picoemoji. ¡Ánimo! os invitamos a ello”. Se trata de una nueva iniciativa oficial de la Benemérita, dentro de la campaña de dar una imagen de renovación, dirigida a la juventud, que es defendida por la directora general, María Gámez, frente a quienes se han quejado de este tipo de actuaciones.

La propuesta, que promete polémica, ya tiene defensores y detractores, desde los que abiertamente la aplauden a los que aprovechan para hacer determinados comentarios e incluso aportan uno ya existente, con un agente con la boina típica del GAR, entre otras unidades.

“Sería uno de mis emojis preferidos”, afirma un usuario, “sería chulisimo, me adjudico uno”, dice otro. Por el contrario, un usuario se pregunta si “están de vacaciones los tik toks de redes sociales, a ver si ya no hacen más el soplagaitas y se incorporan a los puestos de SC (Seguridad Ciudadana), se les vé muy formados para actuaciones en la calle”. “Dejaos de emoji y lo que tenéis que pedir son coches nuevos y mejor equipamiento”. “Eso se hace por otros cauces” “Para esto habéis quedado?”, señalan otros a los que no ha gustado la iniciativa.

Hay quién pregunta si se va aremunerar al queaporter el “emoji” ya que, de lo contrario” será tener “mucho morro”. Y quién considera que cuando sea requerido por los agentes, en una actuación de Táfico, por ejemplo, les podrá tratar como “colegas pikoletos”.