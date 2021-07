Economía

Una juez suspende el rescate a Plus Ultra y da cinco días a la compañía para que lo justifique

Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, que debía percibir el próximo día 28 un segundo pago de 34 millones del total de 53 otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado marzo. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid da además cinco días de plazo a la compañía aérea para que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”.

La magistrada Esperanza Collados paraliza así esa entrega, que estaba prevista para el próximo miércoles en el marco del plan de viabilidad de la aerolínea impulsado por el Gobierno dado que “una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.

En la resolución, la magistrada argumenta que la existencia de esta investigación judicial “justifica la suspensión” de la entrega prevista, “sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega”.

Collados ordena que se comunique al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de que “se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta, apercibiéndoles que el incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares” e incluso de “otras responsabilidades criminales derivadas del incumplimiento de las ya adoptadas”.

La Fiscalía, a favor

Tras la solicitud de la SEPI de que se liberasen esos fondos para el segundo pago del préstamo a Plus Ultra, la Fiscalía se mostró favorable a que dado que la cuestión está bajo investigación judicial no solo por delitos de prevaricación y malversación, sino también por fraude de subvenciones, se diera a Plus Ultra un plazo lo más breve posible para que demostrase la necesidad de percibir esos 34 millones de préstamo participativo otorgados por la SEPI para garantizar su viabilidad.

La Comisión Europea también investiga el polémico rescate de Plus Ultra. Bruselas ha trasladado ya al Gobierno español la queja elevada al Ejecutivo comunitario por el jefe de la delegación de la formación naranja en el Parlamento Europeo, Luis Garicano.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue creado en julio de 2020 para respaldar económicamente a empresas estratégicas que atravesaban serias dificultades por la pandemia.