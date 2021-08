La juez envía al banquillo a Errejón por la presunta agresión de Lavapiés

Eran las 23:03 minutos del pasado 2 de mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid (además, era domingo), cuando el líder y diputado de Más País, Íñigo Errejón, acababa de tener un percance con un ciudadano a cuenta de un «selfie». Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona de la trifulca captan al diputado en compañía de otras dos personas subiendo por la calle de la Fe de Madrid cuando se para frente al comercio de alimentación «Latino fresco», se da la vuelta y hace gestos con la mano «invitando» a su interlocutor (mucho más lejos y al que no capta esta cámara) a acercarse hasta donde está él, lo que puede interpretarse como una intención de querer continuar con la discusión. Errejón lleva una mascarilla verde y es uno de sus dos amigos quien le coge del brazo para que deponga su actitud y continúe el camino. Acababa de tener lugar un encontronazo que ya le acompañará a lo largo de toda su carrera política, más allá de lo que se determine en el juicio. Al parecer, un hombre de 67 años le pidió una foto y el momento derivó en una discusión que acabó, supuestamente, propinándole Errejón una patada al vecino, que le habría causado lesiones. Concretamente, el hombre alegó daños en una hernia inguinal que dice tener a raíz de un cáncer de colon. Así lo manifestó en la denuncia que fue interpuesta horas después en la comisaría del distrito Centro de la Policía Nacional. Sin embargo, la médico forense que posteriormente examinó al vecino no apreció lesiones, ni siquiera signos de agresión.

Delito leve

El asunto cayó en manos del Juzgado de Instrucción número 16 de Plaza Castilla, que ahora ha acordado enviar a juicio al político por un presunto delito leve de lesiones. En un auto fechado a 25 de julio y difundido ayer por el TSJM, la magistrada Margarita Valcarce notifica su decisión de transformar el procedimiento de una agresión con lesiones a un presunto delito leve de lesiones, por lo que el dirigente iría directamente a juicio, según adelantó «OK Diario». Al tratarse de un delito leve no se ve afectado el aforamiento que Errejón goza en calidad de diputado del Congreso, por lo que el juicio se celebrará en los mismos juzgados de Plaza Castilla en fecha aún por determinar.

La forense no aprecia lesiones

En su auto, la jueza dice que «los hechos hasta ahora investigados pueden revestir el carácter de un delito leve de maltrato (...) sin que se haya acreditado la existencia de un delito de lesiones a la vista del informe médico forense en el que se pone de manifiesto que no se considera acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física “patada con impacto con planta del pie en región baja abdominal” y por ello no procede establecer estimaciones médico forenses relativas a criterios valorativos de lesiones, por consiguiente, al no quedar acreditada la existencia de un delito de lesiones, procede la transformación en delito leve de maltrato».

Además de tomar declaración al denunciante y uno de los testigos, la titular solicitó al Congreso que acreditara la condición de diputado de Errejón y reclamó a la Policía Científica que realizara un análisis «exhaustivo» de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron la presunta agresión al vecino de Lavapiés.

El diputado de Más País negó los hechos cuando se conoció la denuncia en una rueda de Prensa en el Congreso. «La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», dijo Errejón tras reconocer que el denunciante, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le «comenzaron a gritar» y a insultarle.

El detonante: “Yo a estas horas no trabajo”

El detonante de la presunta agresión de Errejón al vecino de 67 años fue por una foto. El denunciante reconoció al político y se acercó a él para pedirle un «selfie» pero el co fundador de Podemos le dijo, según su versión: «Yo a estas horas no trabajo». El hombre, no obstante, insistió al diputado y le dijo que otro de los ideólogos de la formación morada y enemigo público de Errejón, Juan Carlos Monedero, no había tenido reparos en hacerse una foto con él. El diputado parece que hizo caso omiso y el vecino volvió a insistir en un «selfie» aunque le advirtió de que era uno de los «que le ponen verde» en Internet. Fue en ese momento cuando presuntamente Errejón le propinó una patada en el estómago que, según él, le habría causado lesiones.