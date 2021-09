La Fiscalía niega que haya finalizado las investigaciones contra el Rey emérito

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha terminado ninguna de las tres investigaciones que tiene abiertas contra el Rey emérito, relacionadas con posibles infracciones tributarias, por lo que no ha tomado ninguna decisión respecto a las mismas y de si finalmente decide actuar o no contra Don Juan Carlos.

Así lo ha dejado claro el Ministerio Público en una nota en la que recuerda que ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones.

Esa solicitud de asistencia judicial internacional, añade en este punto la Fiscalía, exige necesariamente “detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional”.

Ello implica, especifica al respecto la Fiscalía, que no se está “ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación”. De esta forma, será, precisamente, el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria “lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación”.

Será, por tanto, una vez recibida y analizada la documentación que remitan las autoridades judiciales de los países a los que se han cursados las correspondientes comisiones rogatorias cuando la Fiscalía tome la decisión de presentar querella contra Don Juan Carlos o archivar las investigaciones que tiene abierta o algunas de ella, o bien realizar nuevas diligencias antes de adoptar la decisión correspondiente.

Por otro lado, la Fiscalía señala su compromiso “en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional”.

Investigaciones y regularizaciones

Actualmente, el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo tres diligencias de investigación en torno al Rey emérito: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda --en teoría la última-- del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.