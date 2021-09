Rivera y Villacís se citan para comer en medio de la batalla por el PP de Madrid

El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, han mantenido hoy un encuentro en una cafetería madrileña en medio del terremoto político en Madrid a raíz de las declaraciones de la ex presidenta, Esperanza Aguirre en El Mundo. Según ha podido saber LA RAZÓN, el encuentro se ha producido este mediodía en torno a las 14:00 horas en una cafetería de la madrileña Calle de José Ortega y Gasset.

La reunión entre ambos se produjo, presumiblemente, en un descanso en la agenda de la vicealcaldesa que a primera hora de la mañana acudió al Hotel Ritz para participar en un desayuno informativo en el hotel Ritz del presidente de CEIM, Miguel Garrido, donde no ha querido meterse en el debate surgido sobre el liderazgo del PP madrileño. Sin embargo, Villacís ha apuntado que “siempre” le ha dicho al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que “entre el PP y Madrid tiene que primar Madrid”, y “eso” es lo “único” importante para ella. “Yo no voy ni con Ayuso ni con Almeida porque no soy del PP, y como no soy del PP ellos tendrán que aclarar qué deciden hacer”, ha dicho Villacís este lunes tras ser preguntada por el asunto a su llegada.

La número dos de Madrid siempre ha expresado públicamente su apoyo a Rivera. No en vano, la madrileña llegó al partido de la mano de Rivera que fue quién la fichó y la presentó como una política de gran proyección. Por su parte, Albert Rivera se apartó de la primera línea política tras anunciar su dimisión después de la debacle naranja en las elecciones de noviembre de 2019 y su sombra sobrevoló al PP durante este verano cuando se rumoreó que podría participar en la Convención Nacional del Partido Popular, el gran evento donde la formación de Pablo Casado quiere confirmarse como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras desaparecer de la Asamblea en las elecciones anticipadas a la Comunidad de Madrid, el futuro de Ciudadanos está en el aire. Los naranjas han pasado de ser una fuerza decisiva, azote contra el separatismo, a un partido residual en absoluta descomposición, por lo que el encuentro entre ambos desata todo tipo de rumores respecto al motivo de la cita entre ambos.