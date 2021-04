Begoña Villacís: “Si Ciudadanos quisiese ganar poder, yo sería alcaldesa. Me lo han ofrecido”

El 4 de mayo, Madrid y España se juegan mucho más que unas elecciones regionales. En las urnas se dirime la supervivencia del centro y, con ello, la única posibilidad de sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Éste es el diagnóstico de Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital y número 136 de la papeleta naranja a la Asamblea de Vallecas.

–¿Qué es lo último que necesita Madrid el 4 de mayo?

–Extremismos, sinrazón, enfrentamientos, confrontación y, básicamente, un fratricidio. Lo último que necesita es que nos preocupemos de las cosas que menos le importan a la gente.

–¿El último partido con el que pactaría?

–Con Pablo Iglesias. No voy a hacer consejera a una mujer que hace escraches a embarazadas. Lo garantizo.

–Es la ultima en la lista de Ciudadanos, pero tiene una presencia muy importante en la campaña junto a Edmundo Bal. ¿Cómo lo está viviendo?

–Con responsabilidad. Corremos muchos riesgos el 4 de mayo: que haya un gobierno de izquierdas o un gobierno condicionado por partidos más extremos. El centro es importante. No nos podemos presentar en Europa de la mano de extremistas. No somos Ley y Justicia ni somos Viktor Orban. Sin Ciudadanos, el PP no va a tener que competir con el centro, sino con Vox a ver quién es más pata negra. Y lo mismo va a hacer el PSOE, competir sólo con Podemos. La situación que vamos a vivir va a ser de confrontación constante.

–Almeida va cerrando la lista del PP. ¿Cómo le define?

–Es un buen compañero.

–¿Y Abascal, que cierra la lista de Vox?

–No le conozco tanto, no me atrevería... pero vamos, no es moderado, dejémoslo ahí. No me gusta criticar a las personas, yo critico políticas.

–¿Por qué ha acabado tan mal la coalición en Sol?

–En un Gobierno de coalición, va a ganar siempre, fruto del pacto, la parte que es apoyada, el que pone al presidente o al alcalde. Y va a sufrir más la parte que apoya. Eso puede ser aprovechado para convocar unas elecciones anticipadas. Pero ahora, no había una moción de censura en ciernes, no la había, y ya puede haber todos los rumores del mundo, pero si hubiese mociones de censura para que Ciudadanos ganase poder, yo ahora mismo podría ser la alcaldesa de Madrid, porque me lo han ofrecido y no lo soy. Que más prueba que eso.

–¿Qué han hecho Almeida y usted que no hicieron Ayuso y Aguado?

–Lo que hace todo el mundo en sus trabajos, con sus familias y con sus amigos. Hemos tenido diferencias políticas en torno a cosas, hemos confrontado ideas muchas veces, pero luego, sabemos que nos tenemos que arreglar antes de que acabe el día. Hemos cuidado la relación, hemos sido muy honestos. Yo he hablado cosas en la Junta de Gobierno muy a calzón quitado, cosas que otros políticos se hubiesen reservado para decir sólo con los suyos. Expresarte con libertad, ser transparente ayuda a que haya más confianza. Lo que hemos hecho es crear un clima de confianza.

–A Edmundo Bal quizá no le conozcan los madrileños tanto como a usted. ¿Cómo se lo presentaría?

–Su mejor carta de presentación fue las razones por las que le cesó Pedro Sánchez. Bal era el abogado del Estado que estuvo en el caso del «procés» y tuvo a los golpistas enfrente. Él entendió que hubo violencia. Y el señor Sánchez se dirigió a él y le pidió que quitara la palabra «violencia» y Edmundo Bal dijo que no. No hay muchas personas que hagan algo tan heroico como esto. Le dijo que no a Sánchez y fue cesado. Es una persona muy íntegra y honesta, súper trabajadora y es el candidato mejor preparado. Y añadiría que es buen tipo, que tiene buen gusto con la música y que es motero.

–En 2019 mucha gente votó a Cs como rechazo a las conductas del PP. ¿Qué le diría a la parte de esos votantes que ahora tienen pensado volver a poyar al PP?

–Les diría que el PP con Ciudadanos ha funcionado mejor que solo. Los gobiernos de coalición son sanos. Que alguien se pregunte por qué en Europa hay tantas coaliciones. Básicamente porque cubre un espectro más amplio, por ejemplo, el PP nunca había sido verde; tenía casos de corrupción y eso es muy difícil que te ocurra cuando estás en una coalición porque una mayoría absoluta es lo más parecido a una posición monopolística, un rodillo. Y el PP con nosotros es mucho más moderno y más abierto a Europa. Funcionamos mejor.

–¿Por qué es importante que sobreviva Cs?

–Tiene que haber una opción para las personas centradas y moderadas. Somos el puente de muchas políticas y los que decantamos la balanza. En este caso también. Si los votos de Ciudadanos se pierden, y vamos a tener votos porque tenemos un suelo, no se añadirían a tener un bloque de centro derecha y creo que es importantísimo. Si desaparece el centro tendremos una política más frentista, más escorada. Una política baja, una política de «reality» y confrontación, y de dividir a los madrileños en vez de trabajar. Y, además, hay muchos proyectos que están a punto de terminarse.

–¿Ayuso es una presidenta de «reality»?

–Yo no digo que Ayuso sea una presidenta de «reality», no descalifico a nadie. Yo con Ayuso tengo una buena relación y hemos estado de acuerdo en muchas cosas y cuando ha necesitado algo del Ayuntamiento se le ha prestado ayuda desde la lealtad. Yo digo que la política que se está haciendo en España es de «reality». Estos eslóganes baratos, estos insultos... echo en falta debate político y propuestas. La política de verdad es eso.

–¿Le ha decepcionado Toni Cantó?

–No voy a hablar de Toni Cantó, porque no me sale.

–Dos años más de Ayuso gobernando en solitario serían para Madrid...

–Una involución, básicamente porque es algo que ya se ha probado. Debería haber algo parecido a lo que tenemos en el Ayuntamiento. Se perdería todo lo que ha aportado Ciudadanos que es mucho. Cuando se habla del milagro económico de Madrid, esa consejería la llevaba Ciudadanos. Cuando se habla del milagro cultural y ha salido por todo el mundo que los teatros de Madrid abrían con una cultura segura, eso lo ha aportado Ciudadanos... Es un escenario que no se va a producir porque afortunadamente las encuestas dicen que vamos subiendo. Si se produjese, traería una política más escorada a la derecha que renunciaría a representar al centro y que complicaría y haría casi imposible poder sacar a Sánchez del Gobierno.