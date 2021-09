Ayuso: “Tenía un viaje ya cerrado a EEUU. Soy la presidenta de Madrid, me debo a los ciudadanos. No soy del PSOE”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado hoy mismo que espera que no se tome su posible ausencia de la Convención Nacional del PP como “un desaire a nadie” porque le coincide con un viaje a Estados Unidos para promocionar Madrid que prepara desde hace meses. La presidenta madrileño ha insistido en presentar su candidatura a presidir el PP de Madrid.

En el mismo día que recibe en Milán el premio “Llama de la Libertad” que otorga el Instituto Bruno Leoni, un prestigioso think tank liberal, en una entrevista en “esRadio” ha dejado claro que las responsabilidades de gobierno están “por encima de todo” y ha explicado que se verá en Nueva York y Washington con distintos organismos y entidades de todo tipo. Ayuso ha remarcado que este tipo de viajes “con la complejidad que revisten y teniendo en cuenta las medidas Covid” se organiza desde hace muchísimo tiempo.

“Yo estoy un poco presa de una organización de mucho tiempo atrás. Si puedo llegar a la Convención acortando el viaje, quitándome alguna reunión, lo haré”, ha asegurado.

Si no puede hacerlo, espera que no se considere como “un desaire a nadie” porque eso es lo último que quiere. “Es que no soy del PSOE. Esta es mi casa y, entonces, todo lo que hago lo hago pensando en a quién pertenezco”, ha trasladado.

La Convención Nacional coincidirá con el debate abierto por la Presidencia del PP de Madrid, ante el que Ayuso ya ha dado un paso hacia adelante y ha anunciado su candidatura.

El éxito de Madrid

Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid está " experimentando una revolución en lo cultural y en el turismo” y que la recuperación económica es muy fuerte: “El crecimiento está 12 puntos por encima de la media nacional” ha dicho, recordando además no sólo “el empleo que se ha creado” sino también “el que no se ha destruido, que eso no lo dice nadie”.

Además, ha señalado el valor de la última decisión de su gobierno: “Eliminar los impuestos propios es un mensaje al mundo” y ha prometido que “habrá más rebajas fiscales” en el futuro. Este crecimiento económico repercute en los habitantes y visitantes de Madrid. La presidenta ha indicado que “cada vez son más los ciudadanos que quieren venir a Madrid. Hay que tener en cuenta el empleo que se ha creado y el que no se ha destruido, que poco de habla de eso. Tenemos el mejor campo para seguir creciendo”.