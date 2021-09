Los frentes del PSOE

El Partido Socialista comenzó a perder terreno electoral con la aparición de Podemos en 2015. Desde entonces los socialistas no han avanzado, incluso se mantuvo en las elecciones generales de 2016, y las dos de 2019, por debajo de los resultados de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011. Mientras que la izquierda a la izquierda del PSOE, unificada en UP, comenzó a desinflarse. Pero desde la remodelación gubernamental se constata un descenso de los socialistas del 25,9% al 25,0%, y un ascenso de UP del 9,2% al 9,5%. El Partido Socialista Obrero Español pierde en este trimestre 2 escaños y UP gana 1. Yolanda Díaz, modestamente va limando electoralmente a un PSOE, que ya daba por moribunda a UP. Iglesias fracasó en su intento de sorpasso al PSOE. Su estrella fue apagándose hasta su abandono de la política en mayo. Yolanda Díaz al menos ha puesto de nuevo en la senda del crecimiento electoral a los morados.

Pero a su derecha los socialistas tienen otro frente, por quinto mes consecutivo el PP es el primer partido nacional. Los socialistas han pasado de aventajar a los populares en 7,2 puntos y 31 escaños de diferencia, resultados de noviembre de 2019, a quedar superados por los de Casado en 4,9 puntos y 29 escaños.

La crisis de Ciudadanos, que la ha dejado en el 2,7% del voto nacional y 2 escaños en la Carrera de San Jerónimo, confiere en la práctica al PP el control de todo el centro derecha, por lo que los populares ya rivalizan con los socialistas por el voto más moderado. Mientras que Unidas Podemos compite con los socialistas por el voto de izquierdas. Técnicamente nos encontramos de nuevo ante una «pinza» que aprisiona al PSOE.

Casado lleva fluctuando desde junio en el entorno del 30% del voto. Mientras que Vox se consolida en posiciones cercanas al 15%. Lo que les confiere a ambos más de 180 diputados. Mayoría absoluta en unas hipotéticas elecciones generales. Es una situación de equilibrio en las derechas que se repite en los últimos cuatro meses y que permitiría copar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

El Partido Popular da muestras de fortaleza como ningún otro partido nacional, pues conserva al 94,9% de los que le votaron en 2019, frente a sus competidores en las derechas; 85,9% en Vox y 21,9% en Cs, o en las izquierdas; 79,2% del PSOE y el 64,1% de Unidas Podemos. Pero solo manteniendo sus votantes de 2019 no es suficiente para liderar la nación. Recibe unos dos millones de votos de ciudadanos que eligieron en noviembre de 2019 opciones distintas a la del PP: capta 1.072.000 votos naranja, 381.000 de Vox, 331.000 del mismísimo PSOE.

Además consigue otros 250.000 de nuevos votantes, personas que no tenían 18 años en 2019 y de aquellos censados que optaron por la abstención. El PP es el primer destino de estos votantes. Tal y como sucedió con la mayoría absoluta de Aznar en 2000.

También hay un vuelco electoral entre las personas de más de 44 años, segmento dominado en los últimos años por el PSOE, desde junio se aprecia cómo el Partido Popular es la primera opción en esta franja de edad, la mayoritaria del censo electoral. Mientras que las dos izquierdas son la primera fuerza entre los 18 a 44 años; entre los 18/29 años es Unidas Podemos el partido más votado y el PSOE lo es en el tramo de 30/44 años.

Otro factor que contribuye al fortalecimiento popular y el consiguiente debilitamiento de las izquierdas, es el aumento en la abstención entre los votantes del PSOE y Unidas Podemos, que ya alcanza el millón de votantes; 621.000 y 401.000, respectivamente. Como sucedió con la victoria por mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011.