Sarkozy advierte: “Si España se desune lo pagaría toda Europa”

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy ha participado en la tercera jornada de la convención del PP debatir sobre “sociedad abierta y sus enemigos” donde ha confesado que “jamás se ha arrepentido” de estar en política, y aseguró que, con el líder del PP, Pablo Casado “siente vivo” al partido.

Sarkozy mostró su apoyo a Casado, y ha desvelado que, la primera vez que le vio en el Elíseo hace once años le dijo: “Algún día serás presidente del Gobierno de España”. “No necesitaba uno ser muy inteligente, basta con verle y entenderle lo que tiene en el corazón”, subrayó lo que arrancó una ovación del auditorio.

En este punto, animó a Casado y al PP a sumar a más personas a su proyecto. “Ganamos cuando uno se amplia y reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Ésa es la realidad en España, Francia y en todas partes”. Por ello, señaló que los populismos llegaron porque los partidos tradicionales no dijeron “nada”. “El problema viene de nosotros antes, no de ellos”.

El líder de los populares ha puesto en valor la actuación de Sarkozy, “un gran amigo de España”, en la lucha contra el terrorismo y durante su mandato quedó “muy claro que no se toleraba ninguna condescendencia con los independentistas de Cataluña”. “Alguien entendería que Sarkozy hubiera pactado con los terroristas de Bataclán?”, se ha preguntado, para atacar a Sánchez por sus pactos con Podemos, ERC y Bildu.

El expresidente francés recordó el tiempo en el que fue ministro de Interior de Francia y recordó que le llegaron a pedir que “reflexionara” como le decían ante ETA, la “organización terrorista que ha matado a más personas en Europa”. “Yo nunca he cambiado mi política”, y subrayó que “la democracia no puede permitirse ser débil” al tiempo que subrayó que “hablar con los cobardes y asesinos es un insulto para las víctimas y es inaceptable”.

También se refirió al separatismo del que alertó no solo es un problema para España porque “si España tuviese que desunirse sería toda Europa la que podría pagar este precio, porque la segregación haría reproducir ejemplos más pequeños” que dijo, existen en toda Europa.

Europa frente América

En cuanto a las relaciones de Europa con EE UU, Sarkozy ha advertido de que “nuestros amigos americanos solo respetan a los fuertes”. Dijo que él es amigo de EE UU, “pero un amigo de pie, no un amigo acostado”. Apuntó que, “los americanos son fuertes” y como símil subrayó que le recuerdan a este señor que tiene zapatos grandes, te pisa, gritas fuertes, levanta el zapato y te dice: tú que haces ante mi zapato. “Europa debe ser fuerte, si no lo es, será un empleado y nosotros no queremos ser el vasallo de nadie, ni de la casa Blanca”, pero, indicó que, lamentablemente “Europa hoy es débil, lo siento, no cuenta”.

También, el que fuera presidente de la república francesa aseguró que la crisis migratoria “no ha empezado” y que “lo que vendrá será mucho peor de lo que hemos conocido” y, por tanto, se mostró partidario de la creación de un gobierno democrático de Schengen con unos ministros que se hicieran cargo del problema que apuntó es político, no administrativo.

“Fábula”

Dijo que no hay que creer en la fábula de que en Europa todos los países tienen el mismo peso porque cuando hay crisis todos miran a Italia, Francia o España y no a Malta, por ejemplo. “Tenemos mismos derechos, pero más responsabilidad”. Cree que Europa debe asumir también “ser independiente” del resto de potencias y aseguró que “el consenso es una enfermedad”, algo que debe llegar después. Instó por tanto a tomar decisiones. " Cuando yo estuve en Europa me dijeron que teníamos que estar de acuerdo los 27 y pensé que, si teníamos que esperar a polacos, italianos, alemanes... habríamos estado en el cementerio de los que no habrían hecho nada”. “Tomad las decisiones que haya que tomar y explicarlo. Los que estén de acuerdo que se unan y los que no que luchen”.