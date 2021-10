PP y PSOE llegan a un acuerdo para renovar los órganos constitucionales, salvo el CGPJ

Acuerdo histórico entre PP y PSOE para renovar los principales órganos constitucionales. Un pacto que llega apenas 24 horas después de que el líder del PP, Pablo Casado, tendiese su mano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Las conversaciones entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, daban sus frutos y esta misma mañana se daba a conocer ese importante acuerdo entre el Partido Popular y Partido Socialista. Un pacto, eso sí, que no incluye la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y por el momento, se desconoce quiénes serán las personas que forman parte de estos órganos, aunque fuentes próximas a la negociación han señalado que serán “de reconocido prestigio y de consenso”. Sus nombres se darán a conocer en los próximos días.

Hay que recordar que en un primer momento, la propuesta de Pablo Casado de avanzar en la renovación de parte de los órganos constitucionales pendientes, dejando al margen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pilló al Ejecutivo con el pie cambiado. Y fue precisamente el ministro de la Presidencia e interlocutor con los populares en esta negociación, Félix Bolaños, quien agradecía este giro dentro del PP: «Por fin rectifica su posición de bloqueo. Estamos encantados».

Ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el que -tras darse a conocerse los detalles mínimos del acuerdo- ha salido a valorar el acuerdo públicamente en el patio del Congreso de los Diputados este jueves. El titular del Gobierno ha valorado como “importantísimo” para el Gobierno este acuerdo fraguado en 24 horas. Según ha explicado, la voluntad del Ejecutivo es “que consigamos que las instituciones funcionen con normalidad” y el acuerdo “refuerza las instituciones y la democracia”. Bolaños ha recalcado que “desde el Gobierno siempre hemos estado dispuestos” y ha reconocido que “en los últimos meses no ha habido mucha interlocución pero las negociaciones estaban muy avanzadas”.

El escollo del CGPJ

Aunque desde el Gobierno se busque revestir el avance como una rectificación de los populares, lo cierto es que el principal escollo, la renovación del CGPJ, sigue enquistada, aunque ahora no sea el elemento de bloqueo para el resto de órganos pendientes.

En Moncloa no están dispuestos a cambiar el sistema de elección de los jueces. Sí se abren a que, una vez renovado el Poder Judicial se inicie el debate sobre el cambio de modelo –un debate que se produjo en el Congreso a instancia de los populares hace escasas fechas y que no obtuvo el respaldo suficiente para prosperar–. Por su parte, fuentes del PP resuelven que «no hay nada que hablar, respecto al CGPJ, hasta que los jueces no elijan a los jueces».

Eso sí, el ministro de Presidencia ha dejado claro que el objetivo prioritario ahora es el que el acuerdo se secunde a la renovación del Consejo General del Poder Judicial –que no entra dentro del pacto Gobierno –PP-. “Nos queda trabajo, esta voluntad de diálogo y de consensuar esperamos que alcance al CGPJ, que es un órgano muy importante para el funcionamiento de los poderes del Estado”. Es por eso que ha invitado al PP a “llegar a un acuerdo que refuerce la independencia y el prestigio del CGPJ”.