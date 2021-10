Casado propone a Sánchez renovar ya los órganos constitucionales al margen del CGPJ

El líder del PP, Pablo Casado ha aprovechado su intervención en la sesión de control del Congreso para proponer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “renovar ya” los demás órganos constitucionales pendientes, al margen del Consejo General del Poder Judicial, tal y como les obliga la Constitución. Esta iniciativa de desbloqueo solo afectaría al Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, pero no al órgano de gobierno de los jueces, que es sobre el que el Ejecutivo ha puesto toda la presión.

En este sentido, Casado aseguró que los populares no van a cambiar su postura en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y le ha vuelto a tender la mano para avanzar en la modificación del sistema de elección, siempre que con ello se refuerce la independencia de este órgano “guiándonos por los estándares europeos”. Los populares esperan que la reforma en la que “los jueces elijan a los jueces” no sea retroactiva, un modelo que desde Europa se lleva reclamando años, que es que se reduzca la injerencia en la elección del órgano de los jueces. Por su parte, el presidente espetó al líder de la oposición que “cumpla toda la legalidad, también con la renovación del CGPJ” sin avanzar si aceptaba la mano tendida del PP.

A Sánchez parece que la propuesta le pilló fuera de juego ya que, según destacan fuentes populares llevaba toda la respuesta de la renovación de los órganos constitucionales escrita en su réplica y no respondió a la propuesta que le lanzaba Casado. “El Gobierno debe dejar el bloqueo, el no es no y aceptar la mano de Casado”, insistían desde el PP.

El presidente del PP reprochó a Sánchez que confunda la imagen de España con la que tiene el presidente de sí mismo y le instó a reflexionar sobre sus “ataques a las instituciones y los cordones sanitarios”. “Ayer escuchó lo que piensa la calle de usted. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco”, le espetó. En este punto, el presidente del Gobierno se mostró muy crítico con el líder de la oposición y criticó sus intervenciones pasadas de frenadas. “Un político, un dirigente público debe medir sus intervenciones”, le recriminó, señalando que una “oposición dura” no supone hacer declaraciones “contrarias al interés de España y de los españoles”.

“¿Por qué traiciona su palabra y no deja que los jueces elijan a los jueces? El sanchismo es radicalidad y sectarismo envueltos en mentiras y acusaciones a los demás”.



👉 @pablocasado_ en la #SesiónDeControl pic.twitter.com/3dWbcoC6v4 — Partido Popular (@populares) October 13, 2021

Se refiere a una reciente entrevista del líder del PP en “El Mundo” en la que aseguró que España se encaminaba a la bancarrota y al rescate. “España no está en bancarrota”, le respondió Sánchez, recordando que la prima de riesgo es baja, la economía crece y los niveles de empleo son similares a los anteriores a la pandemia. “No haga declaraciones falsas que insultan a la inteligencia y que contravienen los intereses de los españoles”, le espetó el presidente al líder de la oposición.