Bolaños y Egea se reunirán antes del jueves para abordar el pacto del Poder Judicial

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se han emplazado a verse hoy o mañana para terminar de perfilar el acuerdo de renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Protección de Datos, según confirmaron fuentes socialistas.

Bolaños hizo ayer unas declaraciones que el PP interpretó como una mayor disponibilidad a asumir sus condiciones. En concreto, pidió flexibilidad y hablar con amplitud de miras y con la mente abierta. Al plantearle que el PP sigue defendiendo que la renovación se haga de acuerdo con sus exigencias, Bolaños reclamó que se respete la Constitución. «Lo hablaremos y si queremos cumplir la Constitución, que estoy seguro de que todos queremos, tenemos que ser flexibles y hablar con amplitud de miras y con la mente abierta».

En paralelo, ni una semana ha hecho falta para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, dinamiten las expectativas de acuerdos generada por la decisión de las dos partes de dar luz verde a este pacto de renovación. A los dos partidos les interesaba la operación de lavado de imagen que les ofrece este consenso puntual, además de la conveniencia compartida de recolocar sus piezas en el Alto Tribunal. Si hay que creer lo que dicen, el acuerdo, que se arrastra ya desde hace meses, no tiene cerrado ni los nombres de los elegidos para ocupar las plazas vacantes. Y teniendo en cuenta que en el reparto no cambian las mayorías, de hacer caso a lo que sostienen lo único que habrían pactado la semana pasada fue decir que han pactado.

El perfil de los elegidos para ocupar los cuatro puestos a renovar en el Constitucional, dos del PSOE y dos del PP, retratará hasta dónde hay que confiar en el compromiso que airean, especialmente el principal partido de la oposición, sobre la voluntad de despolitizar estos órganos constitucionales. El PP niega que sobre la mesa el Gobierno le haya puesto el nombre de un ex ministro y anticipa un veto a esa posibilidad porque no quieren más casos como el de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, ex ministra y diputada del PSOE.

En una entrevista de Carlos Alsina en «Más de Uno» , Onda Cero, Casado defendió que las personas propuestas para el TC y otros órganos no deben haber ocupado un cargo político recientemente. «No hemos empezado a hablar de nombres», aseguró.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el líder popular también adelantó que el compromiso que exige su partido es que se registre en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del sistema actual de elección de los jueces. Como iniciativa conjunta, o solo como iniciativa del PSOE, a la que luego se sumaría el PP. Pero tiene que estar registrada porque Casado aseguró que no se fía de la palabra del presidente del Gobierno. En el sistema actual de elección son las Cámaras legislativas las que designan a los 20 miembros del gobierno de los jueces, aunque 12 de esos miembros son elegidos de entre los nombres propuestos por los propios jueces.

Sobre el TC, Casado precisó, sin embargo, en Onda Cero que es pertinente que intervengan en la elección los poderes ejecutivo y legislativo porque no se trata de un órgano judicial, sino político. Aunque matizó que no quiere decir que esté al servicio de los partidos políticos, sino de velar por las garantías constitucionales.