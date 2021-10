Casado reprocha a Sánchez sus mentiras a Europa y a los españoles: “Le van a pillar”

“Yo le pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que ayer anunció de derogar la reforma laboral del PP va directamente contra el memorándum que ha recibido de la Comisión Europea, el 6 de junio de este año. Por tanto les diría al señor Sánchez y a la señora Calviño, que nos dejen de mentir. Sánchez ni es más moderado ni más socialdemócrata, es más radical”. Y es que, a su juicio, las reformas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está diciendo a Bruselas que va a hacer son falsas y “le van a pillar”. Así, directo y muy crítico se ha mostrado hoy el presidente del PP, Pablo Casado, al hacer balance del 40º Congreso Federal del PSOE celebrado este fin de semana.

“Lo importante es que la gente ha visto que a Sánchez se le ha caido la careta. Por mucho que pregone y mienta sobre sus deseos, al final la realidad se impone y esa realidad es muy dura para los españoles, en cuanto a paro, en cuanto a precio de la luz, en cuanto a lo que está pasando con los mayores, preocupados por sus pensiones”, insistía Casado en el programa “Más de Uno”, de Carlos Alsina.

El lider del PP ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de intentar acabar con la propiedad privada y fijar los precios de alquiler en el mercado inmobiliario. “En un momento en el que se ha cargado toda opción de libertad empresarial, con los beneficios de las eléctricas”, señalaba Casado, le ha llamado la atención que durante el Congreso del PSOE “no haya hecho mención alguna al precio de la luz”, hoy nuevo récord histórico. En este sentido, Casado se pregunta si ahora lo que más le preocupa a Sánchez es “derogar las reformas del PP, que han creado empleo y hacer una reforma institucional.

La falta de memoria de Sánchez, también ha provocado la reacción airada de Casado. Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo criticó que la salida de la crisis de 2012 fuese “austericida”y se dirigió al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en los siguientes términos: “Querido José Luis nosotros hacemos las cosas de otra forma”. Unas palabras que ha molestado, y mucho, al líder del PP ya que ha recordado que en 2010 fueron ellos, los socialistas, quienes aprobaron la congelación de las pensiónes y el recorte de los sueldos de los funcionarios.

“Es la mentira perpétua”, denunciaba Casado, mientras destacaba que somos el sexto país del mundo con mayor déficit estructural, en torno al 5,2%. “Gastamos muchísimo más en gasto corriente (pensiones, sueldo de los funcionarios, gastos por desempleo, intereses de la deuda) de lo que ingresamos”, matizaba.

Gobernar en minoría, ¿sin VOX?

Ante la situación actual relatada por el líder del PP, este propone una serie de medidas para paliar los daños. Apuesta por la competitividad, la bajada de impuestos, reducir burocracia y ministerios, así como flexibilizar el mercado laboral. Y para esas reformas estructurales, señala, se tienen que usar los fondos europeos. “Sánchez, sin embargo ha planteado un Plan E, dar un cheque a los jóvenes de 18 años para comprar videojuegos a ver si le votan”, apuntaba con ironía Casado.

Y hablando de votos, el presidente del PP ha hecho referencia a la última encuesta realizada por La Razón sobre estimación de voto. A su juicio, “nunca en la historia de España el partido que lidera la oposición había sorpasado al Gobierno en apenas dos años” y ha querido destacar el hecho de que sumarían “más que PSOE y Podemos”, es decir, que pasaría como en Madrid.

“Eso facilita la investidura e incluso llevar un programa de gobierno reformista sin tener que depender de ninguna alianza para poder gobernar de forma estable”, ha manifestado. En este sentido, ante la posibilidad de que gane las elecciones generales y dependa de los “síes” de Vox para su investidura, el líder del PP ha dejado claro que serán los “síes” de quienes no quieran que se repitan las elecciones y de los que no quieren que gobierne un partido que ha perdido las elecciones, que es de izquierdas y que volvería a hacer un pacto Frankenstein.

En su opinión, lo importante no es que gobierne el PP o el PSOE porque sí, sino qué agenda tiene cada uno para España. Entre sus planes estratégicos incluye el reforzamiento institucional, la defensa de las instituciones, de la unidad nacional y del prestigio internacional. Y ya en el terreno económico, la creación de empleo, reducción de impuestos y de burocracia, flexibilidad laboral, así como una inversión internacional que funcione.

Renovación del CGPJ

Pablo Casado ha asegurado que si “Sánchez se compromete a modificar la ley, habrá acuerdo para renovar el CGPJ”. Además, asegura que " el PP puede llegar a hacer acuerdos de política con Sánchez pero si éste hace un giro a la moderación”, ya que, en su opinión, el gobierno de coalición es un gobierno radical porque tiene ministros comunistas. “El PP no es la comparsa de Sánchez; si modificamos la ley, habrá acuerdo para renovar el CGPJ”

Sobre los posibles candidatos para la renovación de los otros órganos institucionales, asegura que esta semana podrían ponerse ya algunos nombres sobre la mesa. Sin embargo, insiste en que “los nombres que se propongan no deberían estar relacionados con partidos políticos”.

No a los independentistas

Para el líder del PP, Pedro Sánchez se ha presentado en el Congreso del PSOE como presidente de ese gobierno de Frankenstein, término que acuñó Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer fue homenajeado. Un gobierno, añade, que depende de Bildu, un partido que ha matado a 14 concejales socialistas y aún no ha pedido perdón ni se ha arrepentido por ello. Palabras que ha rectificado posteriormente, ya que no es un partido que haya matado sino que no ha pedido perdón por los concejales que ha matado ETA, lo cual es algo insólito, a su juicio.

Respecto a la reforma constitucional, Casado considera que no es el momento y se pregunta si hay ahora mejores interlocutores que en 1978 y se van a entenderse ahora mejor con Rufián que con Miquel Roca; si se van a entender mejor ahora con Podemos que con Solé Turá; si merece la pena abrir en canal el título octavo en un momento en el que los independentistas, socios de Sánchez, han dicho: “Lo volveremos a hacer y esta vez lo haremos mejor”. En definitiva, considera que hay que esperar a que haga falta hacer algo. “Sánchez quiere reformar la Constitución para dar cabida a sus socios independentistas”, matiza.