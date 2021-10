Así es el diccionario “facha” de Podemos para “entender a tu cuñado”

Podemos piensa que la sociedad necesita a su partido hasta para comunicarse adecuadamente. Y es por ello que, de vez en cuando, le facilita un diccionario. El ánimo de la formación morada es dar a conocer las palabras que, según ellos, utilizan sus rivales para cargar contra ellos y explicar lo que significa en el lenguaje de sus contrincantes. Por ello decide plasmarlas todas en una especie de manual. Además, cree que son los “cuñados” quienes más hacen uso de ellas, por lo que se ven obligados a explicar lo que -dicen- quieren explicar quienes usan determinados términos.

Después del diccionario LGTBI del ministerio de Igualdad, en el que la formación comenzó a introducir términos como “todas, todos, todes”, o “cisgenero”, el partido diseña ahora un “diccionario facha” para utilizar cuando, según el partido, “no entiendes a tu cuñado”. Bajo el comentario de “¿no entiendes a tu cuñado cuando habla?”, el partido morado ofrece una serie de conceptos que supuestamente utilizarían los “cuñados” en las reuniones familiares, y a porta la traducción que consideran correcta.

A través de Instagram, el partido que dirige Ione Belarra ha ilustrado este “diccionario facha” con el logotipo de la Real Academia Española, pero cambiando la palabra “RAE” por “facha”. Para la formación morada si te hablan de “mentalidad de tiburón”, significará que “soy rico gracias a mis padres y creo que los pobres son culpables de lo que les pasa”.

Si te dicen “ofendidita”, lo que en realidad quieren decirte -según Podemos- es que “quién te crees tú para pararme los pies cuando te falto al respeto”.

Otra acepción más: “Consenso progre”, un término que utiliza el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Para Podemos significa: «Me da rabia que mis ideas del paleolítico sean minoritarias en la sociedad». Otra más, “Ideología de género”, que para el partido significa «no me gusta que las mujeres no hagan lo que quiero, cuando yo quiera». “Lobby gay” también aparece en el diccionario morado y significaría “que las personas LGTBI reivindiquen sus derechos» porque debilitan aún más su «masculinidad frágil».

El último de los conceptos «fachas» acuñados por la formación morada hace referencia a la llamada «generación cristal» que es, según este recopilatorio, «odio a las nuevas generaciones que han aprendido a expresar sus emociones y quejarse sobre aquello que no está bien”. Por último, “cultura de la cancelación”, que implicaría lo siguiente: “Ya no me dejan hacer ni decir nada que vaya contra los derechos humanos”.

El lenguaje inclusivo

Es la nueva intención del partido de tratar de ideologizar a la política que llega después de que la formación que lidera la ministra Ione Belarra incluyera un protocolo de comunicación feminista - que ya estaba creado desde el 2018- que será de obligado cumplimiento a partir de ahora. En el documento de feminismos de la ministra de Derechos Sociales se incluye un protocolo “vinculante” sobre el lenguaje y comunicación tanto en redes sociales, como en documentación, notas de prensa, discursos para las portavocías, etc..

En el documento censuran la utilización del “falso uso del masculino como como genérico para la totalidad de las personas, principio fundamental de la reflexión feminista sobre el lenguaje”. En el libro de estilo morado para el uso del lenguaje no sexista publican algunos “recursos para evitar los masculinos que producen ambigüedad u ocultan a las mujeres”. El uso del genérico colectivo como; la ciudadanía, el alumnado, la infancia, la población, el personal médico, la juventud, el electorado, la humanidad, la plantilla. O el uso de los abstractos como la redacción (por los redactores), la dirección (por los directores), la legislación (por el legislador).