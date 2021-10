Quién es ‘El Pollo’ y qué pasa con su extradición

Hugo Armando Carvajal Barrios fue el jefe de la inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela durante más de diez años, al lado del expresidente Hugo Chávez y parte del mandato de Nicolás Maduro. En febrero de 2019, este militar conocido como ‘El Pollo’ reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente del país bolivariano, así que tuvo que huir. En marzo de ese mismo años, después de su paso por República Dominicana, llega a España con un pasaporte venezolano con otro nombre (Adolfo José Mouriño Olsen) y agradeció públicamente al CNI haber facilitado su llegada. A partir de aquí, la historial de ‘El Pollo’ se cuenta a través de la Audiencia Nacional, la cárcel, una fuga y una extradición. Todo siempre rodeado de mucho misterio.

Abril 2019 - Primera detención

La Fiscalía estadounidense reclama a Carvajal para ser juzgado en Estados Unidos por delitos que en España corresponden al narcotráfico y crimen organizado. Le acusan de pertenecer al Cártel de los Soles y de ayudar, supuestamente, a la guerrilla colombiana de las FARC. España se hace cargo y en abril del mismo año que ha aterrizado lo detienen y lo encarcelan de forma preventiva en la cárcel de Estremera (donde coincide con el comisario José Manuel Villarejo).

Mayo 2019 - Lo dejan en libertad

Carvajal solicita asilo al Ministerio del Interior. Dice que Estados Unidos lo persigue por motivos políticos y niega cualquier acusación de tráfico de drogas. Mientras Interior decide, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza su extradición, en contra del criterio de la Fiscalía. Los magistrados dejan caer la sospecha de que Washington quiere tenerlo en su poder por una “estrategia política” con respecto Venezuela para “proporcionar información del régimen de Maduro”. ‘El Pollo’ sale de la cárcel.

Noviembre 2019 - La Audiencia Nacional cambia de criterio y él se fuga

Como la Fiscalía no estaba de acuerdo con los magistrados, recurre y la decisión se eleva al Pleno donde lo revisan todos los magistrados de la Sala (no solo los de una sección). Y el Pleno cambia de criterio y dice que la acusación que hace Estados Unidos es “rigurosa, imparcial e independiente”, así que hay que extraditarlo. A la vez, Interior resuelve el asilo y se lo niega. El documento lo envía a la cárcel, pero allí ya no hay nadie. Carvajal, que estaba en libertad, se ha fugado.

Marzo 2020 - El Consejo de Ministros aprueba la extradición

Con él en paradero desconocido (aunque nunca llegó a salir de Madrid) el proceso de extradición sigue su curso. Y en marzo de 2020 el Consejo de Ministros rubrica el documento definitivo para que Estados Unidos se lo lleve. Su defensa, mientras tanto, lo recurre al Tribunal Supremo y pide una suspensión urgente, pero se la deniegan.

Septiembre 2021 - Segunda detención

Ya desde junio de este año, los agentes antidrogas de Estados Unidos en España, la DEA, informaron de que ‘El Pollo’ se encontraba oculto en un piso de Madrid. Que se había realizado operaciones de cirugía estética y que iba con pelucas para camuflarse. En una operación conjunta de la DEA y la Policía Nacional, el 9 de septiembre lo detuvieron en un piso en Ciudad Lineal. Lo vuelven a llevar a la prisión de Estremera y se reactiva el proceso para entregarlo.

Pero la Audiencia Nacional paraliza por primera vez la extradición hasta saber qué contestó Interior a este asilo (que nunca le llegó porque Interior lo envió a la cárcel y él ya no estaba). Además, su defensa va recurriendo todas las decisiones.

20 septiembre 2021 - Primera declaración sobre Podemos

De manera independiente al proceso de su extradición, el exgeneral pide acudir a la Audiencia Nacional pero para que algún juez le escuche sobre los secretos que tiene que contar. Carvajal cambia de estrategia: de fugarse a colaborar con la Justicia española. El juez que le escucha es Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Él dice que voluntariamente va a contar muchas cosas sobre terrorismo que saber, pero en lugar de hablar de terrorismo termina contando cómo funcionaba un presunto entramado para financiar desde Venezuela al partido Podemos.

El juez le pide pruebas y él se compromete a aportarlas.

Las tres tandas de documentos

Entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, el entorno de ‘El Pollo’ (porque él sigue en la cárcel) consigue recabar documentos que entregan al juez en tres tandas. Primero, unos sobre el exmagistrado Baltasar Garzón y los pagos por defender a la petrolera venezolana PDVSA; luego otros sobre más de siete millones de euros a una Fundación muy conectada a Podemos en los que aparecen literalmente Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, así como cobros de Carolina Bescansa por conceptos de comunicación; y, por último, un relato sobre cómo venía el dinero desde Venezuela pasando por islas del Caribe en cuyo centro está Monedero como responsable receptor.

19 octubre - Interior rechaza el asilo y el juez reabre Podemos

El Ministerio del Interior notifica que rechaza el asilo de Carvajal y ese mismo día, el juez Manuel García-Castellón decide que los documentos que ha presentado ‘El Pollo’ merecen continuar la investigación y reabre una causa que estaba archivada en la Audiencia Nacional desde 2016 sobre la financiación de Podemos. Quiere volver a escuchar al exjefe de inteligencia y lo cita el 27 de octubre, pero en medio pasan muchas cosas dentro de la propia Audiencia Nacional.

Al día siguiente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal (que es a la que le corresponde la extradición) dice que si Interior ya ha resuelto sobre el asilo, no hay más motivos para que Carvajal esté en España y lo pone a disposición de la Policía para que lo entregue.

El juez García-Castellón envía un escrito a sus colegas de la Sala y les pide que esperen, al menos, hasta la siguiente semana cuando él lo ha citado para declarar. Pero, en un cruce de escritos, la Sala le responde al día siguiente que nada de esperar. Los magistrados no se creen que ‘El Pollo’ esté ahora colaborando de forma altruista y le dicen al juez que la decisión de extraditarlo no es de él. Parece que el abandono de Carvajal de España es inminente.

22 de octubre - La Audiencia Nacional vuelve a posponer la extradición

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal se pronuncia por tercera vez en tres días sobre el tema. Esta vez para desdecirse a sí misma y paralizar la extradición. ¿El motivo? Dice que falta un aspecto formal de la decisión que adoptó el Pleno (todos los magistrados) allá por enero de 2020. Este aspecto consiste en que Estados Unidos debe comprometerse por escrito a respetar los derechos de ‘El Pollo’, pues allí lo solicitan para cadena perpetua y en Europa esa pena no existe.

A falta de ese documento, su defensa emprende la vía contenciosa-administrativa en la que también recurre. Pide paralización urgente de la extradición y no se la conceden. A su vez, el Tribunal Supremo (también la Sala de lo Contencioso) falla que no hay motivos para frenar su extradición.

27 de octubre -Vuelve ante el juez para hablar de Podemos

Aunque parecía que esta cita no iba a producirse y se llegó a especular con que el pasado fin de semana Carvajal abandonaría España, el exmilitar ha vuelto a su cita con el juez García-Castellón para hablar sobre la financiación de Podemos. Este magistrado de instrucción poco más puede hacer para que se quede. Su situación depende ahora del Pleno de la Sala de lo Penal (que tiene que resolver ese aspecto formal) que se reunirá este viernes.

Y pendientes también tiene un recurso en el Ministerio del Interior y otro en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas difieren sobre si estos recursos paralizan o no la entrega de Carvajal a Estados Unidos. Su defensa asegura estar dispuesta a llegar hasta el Tribunal Constitucional y defiende que hasta que la decisión no sea “definitiva” (vía contenciosa incluida) nada de llevárselo. Otras fuentes con conocimientos en procedimientos de extradición aseguran que desde el momento en el que la vía penal (este viernes) falle, él será extraditado.