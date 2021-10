‘El Pollo’ gana tiempo: la Audiencia da 45 días a Estados Unidos para dar garantías a su extradición

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido en pleno este viernes para terminar los flecos pendientes con la extradición del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’. Los magistrados han acordado dar un máximo de 45 días a Estados Unidos para que garantice que sus derechos van a ser protegidos cuando se materialice la entrega, según fuentes jurídicas. Se trata de un formalismo con el que el país americano debe comprometerse para hacer efectiva la extradición.

La decisión de extraditar a Carvajal, que es reclamado por delitos de narcotráfico y crimen organizado, estaba ya tomada. Tenía la rúbrica del Consejo de Ministros desde 2020 y la negativa del Ministerio del Interior a concederle el asilo, por lo que para hacerse efectivo solo necesita el auto final de la Audiencia Nacional.

Con estos días de margen, ‘El Pollo’ gana algo de tiempo en España donde está colaborando con una causa reabierta sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela. Fuentes jurídicas indican que el plazo para este compromiso de Estados Unidos expira en 45 días, pero que si al país le urge el documento puede enviarse en cualquier momento y, a partir de entonces, el futuro en territorio nacional de Carvajal es complejo.

Su defensa tiene todavía varios recursos en marcha. Uno contra la decisión de Interior de no concederle el asilo y otro por la vía contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional. En este sentido, los abogados del exgeneral defienden que hasta que esto no se resuelva él debería quedarse en España. Y que, incluso, están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional. Otras fuentes consultadas, en cambio, aseguran que en el momento en el que la Sala de lo Penal de “el ok” no habrá otra que subirlo a un avión con destino a Washington.

La Sala de lo Penal ya tenía de hecho la decisión tomada, si bien la pasada semana hubo que echar el freno cuando la defensa de ‘El Pollo’ informó de que faltaba este trámite imprescindible que ahora está pendiente.