Podemos hace balance: reconoce que cuando llegó al Gobierno no tenían formación para hacer leyes

Podemos asume que le ha faltado experiencia al llegar a Moncloa. Que no le habría venido mal contar con más formación antes de entrar en el Gobierno. Y es que el partido morado tan solo tiene ocho años de vida y sus dirigentes se habían forjado al calor del 15-M y del activismo político. Todos ellos, sus fundadores, eran entonces jóvenes y procedían de la Universidad. Sus estudios, la mayoría, se centraron en las ciencias sociales, políticas y de Derecho. Pero, a pesar de contar con estudios oficiales, no disponían de una trayectoria política o profesional.

De su experiencia de Gobierno, el partido ve como se encontró con un PSOE formado, repleto de altos cargos conocedores de la gestión gubernamental y que, ante ello, tuvieron que pisar el acelerador. Fue en la “Uni de Otoño” cuando la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, relató esta realidad con la que se encontraron sus compañeros en Moncloa. “Lo vi bien cuando trabajé en la vicepresidencia segunda (a las órdenes de Pablo Iglesias), en asesoría parlamentaria”, cuando “veía a los cargos políticos del PSOE”. “Yo he estudiado Políticas, Historia, y todas estas carreras están muy bien, son muy interesantes, pero no te dan de comer. No enseñan cómo gestionar una ley”. Ante esto, se encontraron con el PSOE, a los que definió como “una serie de altos funcionarios del PSOE perfectamente formados. Todos eran abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho Hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en la coma...”

En estos dos años, sin embargo, la secretaria de Organización de Podemos ha asegurado que han aprendido rápido. “Ya no nos la cuelan”, aseguró. Pero hasta llegar a este punto, asegura, que su formación ha tenido que formar a muchos cargos dentro de la organización, también a diputados autonómicos o concejales. Para ello, el partido lamenta que ha tenido que vaciarse. Asumiendo que contaban con una estructura muy pequeña para ello y que han tenido que tirar de muchos dirigentes para ponerse a punto en el Gobierno. “Has vaciado al partido, estás formando cargos políticos, pero a la vez te estás quedando sin partido. Cómo haces estructura territorial, cómo formas cargos autonómicos, cargos provinciales, cómo enseñas a tus concejales a hablar, a tener oratoria”.

Vestrynge contó su propia experiencia. Es decir, que ha tenido que formarse a pasos acelerados. “Hace dos meses, sentarme en esta silla para hablar con vosotros hubiese sido impensable”. Y es que si “ahora mismo tengo la boca seca, hace dos meses en un acto de partido estaba tan nerviosa que llamé a mis compañeros de partido dinosaurios en lugar de gigantes de la política”.