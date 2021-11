Casado cambia su agenda para que Ayuso no lidere la protesta policial

La cúpula del PP y la cúpula madrileña, con Isabel Díaz Ayuso al frente, coincidirán hoy en la manifestación convocada contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Para este sábado el PP había convocado una cumbre de presidentes provinciales, el «ejército» en el que la dirección popular cree que sostendrá su victoria en las próximas elecciones generales. Por medio se han cruzado las protestas convocadas contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Policías y guardias civiles salen a la calle, en un contexto de malestar acumulado por la falta de respuesta a su exigencia de equiparación salarial con las policías autonómicas. Esta última batalla se arrastra desde la etapa del Gobierno de Rajoy, pero ahora se le une el tijeretazo de la mayoría de investidura a la denominada «ley mordaza». El PP anunció hace tiempo que se sumaría a estas protestas, y ayer la presidenta madrileña confirmó su intención de estar con las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Necesitamos unas fuerzas y cuerpos con herramientas, que se respete su autoridad y que se les ayude», sentenció. La dirección nacional también confirmó un cambio en la agenda de la cumbre provincial, que Génova quiere vender como una exhibición de músculo territorial y de unidad en plena crisis con el PP de Madrid. La modificación permitirá a Casado estar con sus dirigentes provinciales, recién elegidos en los congresos que se vienen celebrando desde hace meses, y, al mismo tiempo, no ceder el protagonismo de la pancarta a Ayuso. La presidenta tiene un enorme tirón popular, y no hay acto público en el que no acabe imponiendo su liderazgo sobre el perfil de otros dirigentes nacionales de su organización. Casado intervendrá hoy ante su partido a primera hora y volverá de inmediato a Madrid para estar en la manifestación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha anunciado que arropará a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El presidente del PP confirmó hace unos días que se sumarán a las protestas que tienen anunciadas otros colectivos, como el sector del campo. La conflictividad social es una amenaza para la estabilidad del Gobierno de coalición porque la parte morada, liderada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dejado claro que no se hace solidaria del desgaste.