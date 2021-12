El PP reprocha al Gobierno que no tenga una ley de pandemias

La subida de la incidencia por coronavirus, unida a la incipiente variante del virus en España, Ómicron, ha sido objeto de debate este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El Gobierno confía en el proceso de vacunación en España como antídoto a esta nueva variante y pide tranquilidad a la ciudadanía pero también responsabilidad y recomiendan limitar el número de personas en las reuniones sociales previstas para esta navidad.

Sin embargo, de momento, como ya ha publicado este periódico en su edición de hoy, Moncloa no cuenta con una ley de Pandemias, como le reclaman desde la oposición, pero también es una reclamación que llega desde sus socios parlamentarios, por lo que, sí así lo considerara el Ejecutivo, contaría con el aval necesario en el Parlamento.

Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha reprochado al Ejecutivo este extremo. “Estamos en un país que no tiene porque a usted no le da la gana una ley de pandemia”, ha espetado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ante la inminencia de la sexta ola. Así, la portavoz popular ha interpelado al Ejecutivo para conocer si “ha analizado el impacto de este desgobierno en un sector tan importante como el turismo”. “Esto se llama incertidumbre, se llama inseguridad, se llama Pedro Sánchez”, ha reprochado. Para los populares, el Ejecutivo debe gobernar o irse. “Gobiernen o váyanse, pero no dejen a la España real a la intemperie”,

Ante esto, la vicepresidenta ha asegurado que “la recuperación está en marcha y es muy fuerte”. Para el Ejecutivo, España “lidera el despliegue del plan de recuperación”. En cuanto a la reclamación de la ley de Pandemias, la vicepresidenta se ha congratulado del “despliegue de la vacunación”, que a su juicio es “un éxito colectivo de nuestro sistema de salud”. Ante las críticas de los populares, Calviño les ha pedido abandonar “esta actitud catastrofista”.

👉 @cucagamarra: “Sra. vicepresidenta, dijo que lideraríamos la recuperación económica y un año después estamos liderando el índice de miseria”. #SesiónDeControl pic.twitter.com/5a6kS6RgW9 — Partido Popular (@populares) December 1, 2021

La portavoz, ante el optimismo que ha mostrado el Ejecutivo asegurando que “estamos en plena recuperación”, se ha preguntado “si todo está tan bien como dice usted, ¿por qué están en la calle los transportistas, ganaderos, agricultores, autónomos o los trabajadores? O pregunte a las familias qué piensan de la inflación galopante”.

El PP critica, además, los argumentos del Ejecutivo para mostrarse convencido de que España liderará la recuperación y le responsabiliza de liderar “el índice de miseria”. “El año pasado fuimos la economía que más cayó y dijo que lideraríamos la recuperación económica. Un año después lo que estamos liderando es el índice de miseria. Turquía y Brasil nos superan. ¿“Por qué nos ha dejado el Gobierno en el vagón de la recuperación económica?”, se ha preguntado Gamarra. En su interpelación, Gamarra también ha exigido la entrega completa de los fondos del programa Next Generation. “No son su prioridad”, ha reprochado. “Solo hemos recibido 9.000 millones de los 27.000 que ustedes presupuestaron para este ejercicio económico”.

Unas reclamaciones a las que la vicepresidenta ha preferido no contestar y ha optado por ahondar en el trabajo realizado por el Ejecutivo. “Si algo caracteriza a nuestro Gobierno es la empatía y que pensamos antes en las personas, por eso la respuesta ha sido diferente a la de la crisis financiera. Por supuesto llevamos 21 meses muy duros, pero los ciudadanos saben que pueden contar con un Gobierno que les tiene en la cabeza y en el corazón”, ha insistido la vicepresidenta.