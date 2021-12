Belarra insinúa que el “ruido” de la coalición se debe al PSOE : “Era el que se estaba resistiendo a cumplir los acuerdos”

Cuando resta menos de un mes para que se cumpla el tercer aniversario desde que PSOE y Unidas Podemos conformaran el primer gobierno de coalición, la cuota morada hace balance de su llegada a Moncloa. Se trata, además, del primer análisis que encara la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, coincidiendo con el fin de año. Una reflexión victoriosa para los morados de la que han querido sacar pecho ante su militancia, aunque también han aprovechado para cargar con su socio de Gobierno, el PSOE, para acusarle de que “el ruido” que existe entorno al Ejecutivo de coalición, no se debe a Unidas Podemos, sino a los socialistas.

La líder de Podemos ha pasado al ataque con su socio, en una clara estrategia en el horizonte de las próximas elecciones generales. Como mecanismo de defensa a las críticas a los encontronazos constantes en el seno del Gobierno, el partido ha querido precisar que no son ellos los que contribuyen a ese “ruido”. “Demasiadas veces se ha etiquetado como ruido los intentos de Unidas Podemos para que el Gobierno se mantuviera fiel con lo pactado. En realidad era el PSOE el que se estaba resistiendo a cumplir con los acuerdos”. Para Belarra, que ha reconocido que es “difícil que el PSOE cumpla lo pactado”, a veces “se ha silenciado que era el PSOE e que se resistía a cumplir los acuerdos”. Ante esto, Belarra ha asegurado que Unidas Podemos no desistirá para que se cumpla el acuerdo de gobierno porque “los acuerdos están para cumplirse” y ha prometido que continuarán en este camino hasta final de legislatura. La también ministra de Derechos Sociales ha abundado, como en otras ocasiones, que hay “determinados sectores del PSOE” que no quieren que Unidas Podemos siga en el gobierno y que quieren que su estancia se convierta en un “hito exótico” y “algo breve”.

Los parches

Aún así, con estas críticas, la ministra defiende que “es el mejor gobierno posible”, aunque “no el mejor que podíamos imaginar”. Belarra asegura que es consciente de que “a este sistema no le sirve los remiendos y que a veces la gente entiende que ponemos parches imprescindibles pero que no son suficientes”.

Podemos ha hecho balance también sobre su estancia en Moncloa. Ione Belarra ha lamentado que el Ejecutivo de coalición “no gozó ni de los primeros cien días de gracia” debido a que Moncloa tuvo que enfrentarse en marzo a la pandemia sanitaria, pero que “hasta quienes no nos votan” han tenido que “reconocer” que la gestión de la crisis “no fue como la de hace una década”, en relación a los mecanismos de seguridad como los ERTE o el ingreso mínimo vital, que “evitó que cientos de miles de personas en nuestro país resbalaran hasta caer en el umbral de la pobreza”.

Ante la proximidad para que se agote la prórroga de las medidas para detener los desahucios o para contener la bajada de la luz, Belarra ha asegurado que exigirá al PSOE su prórroga “hasta que sea necesario”. También ha presumido de las medidas impulsadas en el seno de Unidas Podemos en el Gobierno, como la ley de libertades sexuales, la ley trans o la ley del aborto, así como la ley de la Vivienda y la ley Rider. Incidió en que “estamos a punto de derogar la reforma laboral gracias a la mejor ministra de Trabajo”. Repasó otros logros en materia de dependencia o la prohibición de la publicidad en las casas de apuestas.