El Supremo inadmite los recursos sobre el indulto a los miembros del “procés”

El Tribunal Supremo ha inadmitido todos los recursos presentados contra los indultos de los condenados del ‘procés’, según fuentes judiciales. La Sección Quinta de la Sala Tercera, que ha estado hoy deliberando, considera que ninguno de los 7 recurrentes está legitimado para impugnar la polémica medida de gracia que el Gobierno de coalición otorgó a los políticos catalanes. Acoge así los argumentos de la Abogacía del Estado y no entra a resolver el fondo de la cuestión, es decir, no decidirán sobre la legalidad o no de la excarcelación. La consecuencia directa es que los condenados podrán seguir en libertad.

La Sala ha decidido por estrecha mayoría que ni los partidos políticos ni las plataformas, tienen “legitimidad activa” para recurrir. El auto con los argumentos, cuya ponencia la tiene la magistrada Ángeles Huet, todavía no se conoce y el alto tribunal ha anunciado que lo hará público en los próximos días. Con el rechazo propuesto por Huet se han posicionado el presidente de la sección Segundo Menéndez y el magistrado Octavio Herrero, mientras que Wenceslao Olea y Fernando Román eran partidarios de la admisión, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Este era el primer muro jurídico al que se enfrentaban los recursos. De los siete presentados, solo dos pertenecían a partidos políticos (uno de Vox y otro del PP), mientras que otros pertenecían a políticos de manera independiente como los de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra o los del PPP Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán. Interponiéndolos así, por separado, los diputados pretendían sortear esta “legitimidad” que estaba en duda. La idea era que si el partido no era legítimo -porque el PP por ejemplo no formó parte del juicio- al hacerlo como individuos que sí se vieron afectados por la medida de gracia los magistrados entendieran que podían hacerlo.

No ha sido así. El Supremo ha seguido la misma línea que con la resolución sobre el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En este caso, los jueces también determinaron que ni Vox ni PP eran legítimos para impugnar esta decisión del Gobierno sin entrar al fondo, sin valorar si la elegida en este caso tenía los méritos suficientes.

La misma intención de sortear esta legitimidad tenían las asociaciones. Por un lado, Convivencia Cívica Catalana, quienes se reconocen como ciudadanos afectados por las políticas de los indultados y, por el otro, Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, quienes argumentaban que no puede concederse el indulto a los políticos que formaron parte del Gobierno catalán cuando se desobedeció una sentencia que ordenaba la devolución de 97 obras al monasterio de Sijena y que están expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.